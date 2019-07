Migranti | la nave Alex forza il blocco e attracca a Lampedusa

Migranti - nave Alex a Lampedusa. Salvini : no allo sbarco. DIRETTA : Migranti, nave Alex a Lampedusa. Salvini: no allo sbarco. DIRETTA L'imbarcazione della Ong Mediterranea è arrivata in banchina scortata da Gdf e Guardia costiera. Anche la nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, si dirige verso l'Italia, nonostante il divieto di ingresso. Il Viminale non autorizza lo ...

Migranti : Casarini (Mediterranea) - ‘Nave Alex fra un’ora a Lampedusa - bisogna entrare’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un’ora saranno lì”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l’Ong ha dichiarato “lo stato di necessità” e indicato Lampedusa come “l’unico porto sicuro di sbarco”. A bordo di Nave Alex ci sono 41 Migranti più ...

La nave della Ong Sea Eye si sta dirigendo verso Lampedusa con 65 Migranti a bordo : "Con 65 sopravvissuti a bordo siamo ora sulla rotta per Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'Interno, ci dirigiamo verso il porto sicuro piu' vicino". Lo scrive su Twitter l'Ong Sea Eye che gestisce la nave Alan Kurdi. "Si applica la legge del mare, anche se alcuni esponenti governativi non vogliono ammetterlo", conclude.

A Malta 13 dei 54 Migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. Ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

Migranti - stallo su nave di Mediterranea. Salvini : no allo sbarco. Procura indaga su presenza scafisti : Ancora una situazione di stallo con 54 persone in mare su una nave della ong Mediterranea, il veliero Alex, in attesa di un porto di sbarco. Al momento solo 13 dei Migranti salvati in acque internazionali, i soggetti più vulnerabili secondo i medici saliti a bordo, ovvero donne e bambini, sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera. Gli altri attendono a 12 miglia al largo di Lampedusa. Dopo un lungo braccio di ferro tra il ...

Accordo Italia-Malta. La Valletta accoglierà i 55 Migranti a bordo della nave ong : Accordo totale tra Italia e Malta. La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell'accoglienza sull'isola. Lo rendono noto fonti del Viminale, sottolineando che "è sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche". In ...

Accordo sui Migranti : l’Italia ne prende 55 - Malta accoglierà i 54 salvati dalla ong E il Viminale blocca un’altra nave : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

