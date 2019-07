Migranti | due navi delle ong verso Lampedusa DIRETTA

Migranti - le due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA : Migranti, le due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA L'imbarcazione Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, verso l’Italia: “Diretti al più vicino porto sicuro”. La Gdf ha già notificato il divieto di ingresso. Salvini: "Vadano in Germania". Anche la nave Alex al largo dell'isola Parole chiave: ...

Migranti - altre due navi delle Ong puntano su Lampedusa e sono pronte a forzare il blocco : Il Mediterraneo ha due navi cariche di Migranti che fanno rotta verso il porto di Lampedusa nonostante il divieto del governo italiano. La prima è il veliero Alex della Ong Mediterranea e potrebbe forzare il blocco navale nelle prossime ore dopo aver soccorso oltre 50 Migranti al largo delle coste libiche, dopo l'iniziale accordo di farli sbarcare a Malta, poi saltato. Secondo l'intesa con La Valletta l'Italia avrebbe dovuto prendere 50 Migranti ...

Le due imbarcazioni con i Migranti nel Mediterraneo : La situazione della barca a vela Alex, con 41 migranti a bordo, e della nave Alan Kurdi, che ieri ha salvato 65 persone in mare e ora non sa dove portarle

Lampedusa : gli sbarchi continuano senza sosta - 69 Migranti in due giorni : Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, continua a dichiarare che i porti sono chiusi, gli arrivi di “barchini” a Lampedusa si susseguono senza sosta. Dopo i 55 migranti recuperati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria giovedì notte e portati sull’isola, intorno alla mezzanotte è entrata direttamente in porto una piccola imbarcazione con 14 migranti a bordo. Tra di loro c’erano anche due donne e quattro ...

Traghetto Egnazia della Grimaldi in avaria - panico. A bordo due di Repubblica : "Se fossimo stati Migranti..." : È ripartita ed è in navigazione verso Catania, dove conta di attraccare intorno alle 18, la Egnazia, la nave Traghetto della compagnia Grimaldi rimasta ferma per ore in mare aperto al largo della Calabria dopo essere partita da Salerno. I 250 passeggeri a bordo, tra cui molti bambini e due giornalis

Ong all'attacco dell'Italia : altre due a caccia di Migranti : Fausto Biloslavo La spagnola Open arms e la tedesca Sea Eye verso la Libia. L'esperto: "Piano coordinato per sfidarci" L'«offensiva» delle Ong talebane dell'accoglienza contro l'Italia è appena cominciata. Due nuove navi degli «umanitari» duri e puri stanno facendo rotta verso la Libia. «Ci sono altre barche di una Ong tedesca e una spagnola, che navigano verso il Mediterraneo (centrale, ndr)» annuncia in diretta su Facebook il ...

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Migranti a bordo da oltre due settimane : la nave entra in porto : E' il giorno della Sea Watch. Ma anche la notte, con l'attracco al porto di Lampedusa, intorno all'1.40. Per i 40 Migranti da più di due settimane a bordo della Sea Watch...

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Migranti a bordo da oltre due settimane : Tiene banco la nave Sea Watch. Non hanno ancora toccato terra e non la toccheranno almeno per un giorno ancora. Ma per i 40 Migranti da più di due settimane a bordo della Sea Watch...

Sea Watch 3/ Due Migranti evacuati d'urgenza nella notte : situazione di stallo : Sea Watch 3, due migranti sono stati evacuati d'urgenza nella notte a causa delle loro condizioni fisiche: situazione di stallo

Sea Watch - Conte : “Tre o 4 paesi disponibili ad accogliere i Migranti”. Altri due portati a terra per urgenza medica : “Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”. Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, spiega che la procedura di redistribuzione dei 40 migranti a bordo della Sea Watch è stata attivata. Al vertice il premier ha anche incontrato il suo omologo olandese, Mark Rutte. La nave della ong tedesca che batte bandiera olandese si trova in mare da ...

Sea Watch - il piano segreto per far sbarcare i Migranti a bordo di due gommoni : Il piano b della Sea Watch per sbarcare in Italia consiste nel portare a terra i 42 migranti a bordo di due gommoni della nave. Al momento l'imbarcazione della Ong tedesca si trova a 500 metri dal porto di Lampedusa. Si tratterebbe di una nuova mossa per sbloccare la situazione visto che il ministro

Migranti - fermati due presunti scafisti : La polizia di Agrigento ha eseguito un provvedimento di fermo a carico di due cittadini tunisini accusati di aver trasportato a Lampedusa 43 Migranti di origini sub-sahariane a bordo di un barchino. Gli investigatori hanno ricostruito le dinamiche della traversata, accertando che uno dei due fermati conduceva l'imbarcazione, mentre l'altro, dotato di un dispositivo GPS, gli indicava la rotta da seguire. I due sono stati trasferiti nel carcere ...

Migranti : 43 su bun archino a Lampedusa - la polizia ferma due scafisti : La polizia di Stato di Agrigento ha fermato due cittadini tunisini, accusati di aver clandestinamente fatto arrivare in Italia 43 Migranti di origini sub-sahariane a bordo di un barchino in legno. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra mobile, sono partite subito dopo lo sbarco avvenuto sull'isola di Lampedusa lo scorso 19 giugno. Gli investigatori hanno ricostruito le dinamiche del viaggio, accertando le condotte e le ...