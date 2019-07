Michelle Hunziker e il suo lato b perfetto | svelato il segreto

Paola Turani sposa : l’amica di Michelle Hunziker ha detto sì : Paola Turani ha detto sì. L’influencer e modella, grandissima amica di Michelle Hunziker, si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Diversi i volti noti tra gli invitati, ma quelli che hanno attirato di più l’attenzione sono sicuramente la presentatrice svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti. Un matrimonio social, che ha coinvolto il milione e mezzo di follower della Turani fin dal principio. L’addio al nubilato in Marocco e la notte ...

Michelle Hunziker - incontrastata regina del bikini : Alicia SwimOséreeMC2 Saint BarthBillabongGuessCalzedoniaRoxyMelissa OdabashMC2 Saint Barth& Other StoriesPrettyLittleThingBanana MoonH&MOyshoDolce & GabbanaDa quando la sua carriera è decollata, oltre vent’anni fa, Michelle Hunziker si è fatta conoscere nel mondo della moda e della televisione non solo per la sua contagiosa simpatia, ma anche per il suo fisico mozzafiato: dopotutto, la presentatrice svizzera ha debuttato nello ...

Michelle Hunziker e la figlia Aurora aspettano entrambe un figlio? Ecco come risponde la conduttrice (che intanto lancia il suo “iron ciapet”) : “Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai… a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”. A parlare così è Michelle Huziker che, con una Instagram story nella quale fa sfoggio della sua ironia, smentisce la notizia secondo la ...

Michelle Hunziker confessa : Ho subito ricatti sessuali - chi accetta è colpevole : Sono dichiarazioni destinate a far discutere quelle di Michelle Hunziker al settimanale Oggi. La conduttrice svizzera ha raccontato di aver subito ricatti sessuali nel corso della sua carriera, ma di non aver mai ceduto. «Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze – ha dichiarato Michelle – e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi invece dobbiamo insegnare loro ...

Michelle Hunziker e Aurora non aspettano un figlio! Lei fa chiarezza : Aurora Ramazzotti e la Hunziker non sono in dolce attesa: Michelle smentisce la notizia E’ la copertina del numero del settimanale Diva e Donna uscito in edicola oggi a recitare “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora ed io tutte e due in dolce attesa”. Ma a smentire la notizia della presunta doppia gravidanza di Michelle Hunziker e della figlia Aurora Ramazzotti, come scrive il ...

Amici Vip conduttrice - Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show : La conduttrice di Amici Vip è Michelle Hunziker? Il talent show delle star parte col sorriso Alla conduzione di Amici Vip potrebbe esserci la spumeggiante Michelle Hunziker, e bisogna dire che mai scelta fu tanto azzeccata vista l’ottima conduzione di cui ha dato prova ad All Together Now, la cui seconda stagione è stata confermata nonostante […] L'articolo Amici Vip conduttrice, Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show ...

Michelle Hunziker in vacanza con Trussardi cavalca l'onda della felicità : Una vacanza all’insegna dell’amore e del divertimento per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, a Forte dei Marmi insieme alle piccole di casa Sole e Celeste, si gode qualche giorno di relax tra coccole e sport acquatici. Fotografata dal settimanale Diva e Donna la showgirl è più bella e sorridente che mai, e in spiaggia sfoggia curve perfette esaltate dal micro bikini arancione.