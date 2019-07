Questione d'immagine! Mette una foto Spider Man sulla tomba del piccolo ma la Disney lo vieta

(Di sabato 6 luglio 2019) Ad un padre che aveva appena perso suo figlio, la Waltha negato il permesso dire unadiman, personaggio preferito dalappena scomparso,sua. La motivazione ufficiale è che non si deve scalfire la “magia” dei suoi personaggi, messa sicuramente a repentaglio se mostrata sul marmo di una lapide e vicino ad unafunebre. Ed ecco che l’ultimo sogno delbambino è stato infranto. Così come il cuore dei suoi genitori, che devono fare i conti contro una burocrazia spietata.Si chiama Ollie Jones, aveva appena quattro anni, quando è morto per un rarissimo difetto genetico: aveva infatti sofferto per due lunghissimi anni di leucodistrofia, una malattia molto particolare che non dà assolutamente scamp al malato. Era di Maidenstone, nel Kent, e il suo ultimo viaggio lo aveva fatto non per andare in ospedale ma per dirigersi aland. Proprio per conoscere il suo supereroe preferito. Dopo la morte i genitori hanno deciso di organizzare un funerale a tema Uomo Ragno: una carrozza trainata da cavalli, palloncini rossi e blu.