Mercato NBA – Kawhi Leonard ha deciso! Lakers beffati | c’è la firma con i Clippers

Mercato NBA – RJ Barrett non si nasconde : “voglio portare Zion Williamson ai New York Knicks” : RJ Barrett, nuova stella dei New York Knicks, deciso a giocare in un futuro prossimo insieme a Zion Williamson, suo grande amico e compagno ai Duke Blue Devils “Spero che un giorno giocheremo nella stessa squadra. Zion è mio fratello, e cercherò di portarlo con me”, firmato RJ Barrett. Il rookie draftato dai New York Knicks non ha fatto mistero delle sue intenZioni di riformare la coppia che ha incantato i fan dei Duke Blue Devils al ...

Mercato NBA – I Lakers sognano il doppio colpo : Kawhi Leonard si porta dietro Danny Green : Kawhi Leonard e Danny Green giocheranno con grande probabilità nella stessa squadra, come da 8 anni a questa parte: i Lakers sognano il doppio colpo Kawhi Leonard non è famoso per essere una persona capace di intrattenere ‘caldi’ rapporti umani, ma il legame che lo lega a Danny Green va oltre il semplice basket. I due sono stati nella stessa squadra per 8 anni, prima agli Spurs e poi ai Raptors, vincendo due anelli insieme. Ad oggi ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard conteso tra… rapper : Snoop Dogg lo vuole ai Lakers - sui social una speciale canzone [VIDEO] : Snoop Dogg cerca di convincere Kawhi Leonard a scegliere i Lakers con una breve canzoncina pubblicata sui social Non è ancora stato definito il futuro di Kawhi Leonard: dopo la vittoria del titolo NBA con i Toronto Raptors, è quella riguardante il 28enne di Los Angeles la trattativa più attesa. Tre le possibilità per l’MVP delle Finals: Leonard deve decidere tra le seguenti opzioni: rimanere con la squadra canadese, iniziare una ...

Mercato NBA – Retroscena Knicks - cancellato il colloquio con Kawhi Leonard : il motivo è clamoroso : I New York Knicks hanno preferito cancellare il colloquio con Kawhi Leonard: troppo forte la paura di perdere altri potenziali acquisti dalla free agency e restare a mani vuote Solo qualche settimana fa i New York Knicks sembravano dover mettere in piedi una free agency imponente, pronta a rilanciare la franchigia newyorkese al top del basket NBA. Kevin Durant e Kyrie Irving erano i primi obiettivi e se uno dei due non fosse arrivato ...

Mercato NBA – Josh Jackson ceduto ai Grizzlies - nella trade anche Korver pronto ad essere tagliato dai Suns : i Lakers ci pensano : Josh Jackson ceduto ai Memphis Grizzlies: nella trade coinvolto anche Kyle Korver che finisce ai Suns ma potrebbe essere presto tagliato. I Lakers interessati al tiratore trade davvero particolare nella notte. I Phoenix Suns si sono liberati della 4ª scelta al Draft 2017, Josh Jackson, cedendolo ai Memphis Grizzlies. Il giocatore si è trasferito in Tennessee insieme a DeAnthony Melton e due seconde scelte (2020 e 2021) in cambio di Jevon ...

Mercato NBA – Nessuna offerta per DeMarcus Cousins : ‘Boogie’ decide di cambiare agente : DeMarcus Cousins non sembra suscitare interesse nelle franchigie NBA e opta per la soluzione drastica: ‘Boogie’ cambia agente, lo rappresenterà Jeff Schwartz DeMarcus Cousins sembrava dover essere uno dei nomi più caldi del Mercato dei free agent, ma dopo 4 giorni dall’inizio della free agency, il centro in uscita dagli Warriors non è riuscito ancora ad accordarsi con alcuna squadra. Adrian Wojnarowski lo ha spiegato chiaramente: DeMarcus ...

Mercato NBA – Lakers - arriva Jared Dudley : i Nets lo sostituiscono con Wilson Chandler : I Los Angeles Lakers firmano Jarde Dudley nello spot di centro: i Nets sostituiscono l’ormai ex veterano con Wilson Chandler In attesa della scelta di Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno deciso di muoversi sul Mercato, senza però intaccare troppo il proprio cap. Jared Dudley vestirà la casacca giallo-viola per un anno a 2.6 milioni di dollari. Il veterano ex Nets e Suns ha spiegato: “questo trasferimento è qualcosa che stavo ...

Mercato NBA – Raptors - inizia l’operazione ‘trattenere Kawhi Leonard’ : l’asso nella manica è il rapper Drake : I Raptors pronti a trattenere Kawhi Leonard ad ogni costo: oltre alle proposte della franchigia, il rapper Drake sta continuando la sua ‘opera di convincimento personale’ L’NBA sta attendendo con ansia la scelta di Kawhi Leonard, l’ultimo free agent di un certo livello (DeMarcus Cousins a parte, ma non sembra avere Mercato!) a dover ancora decidere in quale franchigia accasarsi. Lakers e Clippers sembrano le ...

NBA Mercato - 3 miliardi di dollari spesi nella notte che ha cambiato tutto : NBA e mercato. «Business is business» è il ritornello che negli Stati Uniti gli addetti ai lavori usano per spiegare acquisti e scelte societarie ritenute esagerate o troppo benevole nei confronti degli atleti. Il motto calza a pennello per la Free Agency NBA, il corrispettivo del calciomercato per la lega più popolare del mondo, che si è aperta domenica 1° luglio con le franchigie a caccia dei migliori giocatori liberi da vincoli contrattuali. ...

Mercato NBA – Nuovo centro per i Boston Celtics : dall’Europa arriva Vincent Poirier : Nuovo centro per i Boston Celtics: Danny Ainge pesca in Europa e prende Vincent Poirier, lungo francese in forza al Baskonia Dopo aver fatto il cambio Kyrie Irving-Kemba Walker in cabina di regia, i Boston Celtics hanno pensato di migliorare il proprio reparto di lunghi, entrambi europei. Il primo ad essere arrivato è stato il centro turco Enes Kanter, free agent in uscita dai New York Knicks, mentre il secondo è il francese Vincent ...

Mercato NBA – Quale sarà il futuro di Kawhi Leonard? L’MVP delle Finals incontra i Lakers - e non solo… : Importanti incontri per Kawhi Leonard: nelle prossime ore la decisione dell’MVP delle Finals? Continuano i colpi di Mercato NBA, in attesa della nuova stagione importanti conferme e inaspettati addii intrattengono tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Sono state annunciate quasi tutte le trattative più importanti, ma adesso a far scalpitare è l’attesa per la decisione di Kawhi Leonard. Il giocatore dei Toronto ...

Mercato NBA – Glenn Robinson saluta Detroit : sarà un giocatore dei Golden State Warriors : Glenn Robinson III ai Golden State Warriors:, un contratto biennale al minimo salariale per l’ex Pistons Continuano i colpi di Mercato NBA, i Golden State Warriors, reduci dalla sconfitta contro i Toronto Raptors nelle Finals, stanno costruendo la nuova squadra per una stagione impeccabile. Dopo il rinnovo di Thompson e l’addio di Durant, i vice-campioni NBA hanno deciso di ingaggiare Glenn Robinson III. Dopo la firma di Willie ...

Mercato NBA – Lo strano caso di DeMarcus Cousins - top player ‘ignorato’ : ma attenzione a Lakers e Clippers : DeMarcus Cousins senza Mercato: richieste di contratto troppo alte e condizione fisica precaria spaventano le franchigie. Lakers e Clippers potrebbero farci un pensierino La free agency NBA è iniziata da due giorni e ha già regalato tantissimi colpi. I free agent più importanti sono ‘andati a ruba’ nella loro quasi totalità. Macano all’appello due nomi: Kawhi Leonard e DeMarcus Cousins. Due top player dalle situazioni diametralmente ...

Mercato NBA – Warriors - ecco il nuovo centro : c’è la firma di Willie Cauley-Stein : Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l’ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com’è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il Mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 ...