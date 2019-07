Mercato NBA – Ancora un colpaccio per i Lakers | dopo l’ingaggio di Cousins arriva la

Mercato NBA – I Lakers si danno da fare : sfumato Leonard - arriva la firma di Cousins : Ancora un colpaccio per i Lakers: DeMarcus Cousins approda a Los Angeles I Lakers si danno da fare: dopo essersi fatta scappare Kawhi Leonard, che ha firmato con i Clippers, la squadra di Los Angeles non si è abbattuta, tirando fuori importantissimi assi nella manica. Dopo le firme di Danny Green, Caldwell-Pope, JaVale McGee e Quinn Cook, ai Lakers arriva anche DeMarcus Cousins: secondo le indiscrezioni di Wojnarowski, l’ex centro di ...

Mercato NBA – I Lakers non si fermano : dagli Warriors arriva Quinn Cook : Quinn Cook saluta Golden State per una nuova avventura ai Lakers: i dettagli Dopo la firma di Kawhi Leonard con i Clippers il Mercato NBA non ha terminato di regalare importanti colpi. A muoversi sono i Lakers, che dopo essersi fatti scappare l’MVP delle Finals hanno deciso di portare in gialloviola Quinn Cook. Il cestista, secondo Haynes, avrebbe trovato l’accordo con la squadra di Los Angeles per un biennale da 6 milioni di ...

Mercato NBA – Anche Westbrook via dai Thunder? OKC pensa al rebuilding totale : Dopo l’addio di Paul George, Anche Russell Westbrook sta pensando di dire addio ai Thunder: a quel punto OKC premerebbe il pulsante del rebuilding totale La firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers ha dato il via ad un vero e proprio effetto domino. Diversi gli accordi firmati nelle ultime ore, fra i quali il più importante è quello di Paul George che ha raggiunto l’MVP delle Finals ai Clippers. OKC ha ottenuto nella trade Danilo ...

Mercato NBA – Lakers - Kawhi Leonard stava per firmare : il retroscena su Paul George è clamoroso : I Lakers vedono sfumare sul più bello l’arrivo di Kawhi Leonard: l’ex Raptors firma con i Clippers e si porta dietro Paul George dopo diverse settimane di contatti ‘segreti’ fra i due Dopo ben 6 giorni dall’inizio della free agency, Kawhi Leonard ha sciolto le sue ultime riserve: l’MVP delle Finals è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. Dopo il titolo vinto a Toronto, la sua prossima destinazione sembrana L.A., ma sponda Lakers. I ...

Mercato NBA – JaVale McGee torna ai Lakers : cifre e dettagli del contratto : JaVale McGee firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Golden State Warriors resta ad LA con un biennale da 8.2 milioni di dollari Dopo la firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers, tutti gli altri giocatori stanno decidendo, uno dopo l’altro, in quale squadra accasarsi. I Lakers, probabilmente la franchigia più delusa dal mancato arrivo del neo MVP delle Finals 2019, hanno messo a segno già i primi 3 colpi. Sono arrivati ...

Mercato NBA – Lakers - perso Kawhi Leonard scatta il piano B : arrivano Danny Green e Caldwell-Pope : Delusi dalla mancata firma di Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers attuano il loro piano B: firmati Danny Green e Kentavious Caldwell-Pope I Lakers hanno fatto di tutto per portare Kawhi Leonard a Los Angeles. Hanno sguinzagliato LeBron James ed Anthony Davis (e forse anche Magic Johnson), Snoop Dogg ci ha provato con una canzone, la franchigia ha atteso con pazienza, scalando le gerarchie fino a superare (apparentemente) Raptors e ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard ha deciso! Lakers beffati - c’è la firma con i Clippers : insieme a lui arriva Paul George : Kawhi Leonard è un nuovo giocatore dei Clippers! Per lui un contratto al massimo salariale da 142 milioni di dollari per 4 anni. ‘Kawow’ arriva in coppia con Paul George tradato dai Thunder Dopo diversi giorni di lunga attesa, Kawhi Leonard ha deciso in che squadra giocare. I Lakers sembravano i favoriti per comporre un trio da urlo con LeBron James ed Anthony Davis. Subito dietro i Toronto Raptors con i quali aveva appena vinto il titolo ...

Mercato NBA – RJ Barrett non si nasconde : “voglio portare Zion Williamson ai New York Knicks” : RJ Barrett, nuova stella dei New York Knicks, deciso a giocare in un futuro prossimo insieme a Zion Williamson, suo grande amico e compagno ai Duke Blue Devils “Spero che un giorno giocheremo nella stessa squadra. Zion è mio fratello, e cercherò di portarlo con me”, firmato RJ Barrett. Il rookie draftato dai New York Knicks non ha fatto mistero delle sue intenZioni di riformare la coppia che ha incantato i fan dei Duke Blue Devils al ...

Mercato NBA – I Lakers sognano il doppio colpo : Kawhi Leonard si porta dietro Danny Green : Kawhi Leonard e Danny Green giocheranno con grande probabilità nella stessa squadra, come da 8 anni a questa parte: i Lakers sognano il doppio colpo Kawhi Leonard non è famoso per essere una persona capace di intrattenere ‘caldi’ rapporti umani, ma il legame che lo lega a Danny Green va oltre il semplice basket. I due sono stati nella stessa squadra per 8 anni, prima agli Spurs e poi ai Raptors, vincendo due anelli insieme. Ad oggi ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard conteso tra… rapper : Snoop Dogg lo vuole ai Lakers - sui social una speciale canzone [VIDEO] : Snoop Dogg cerca di convincere Kawhi Leonard a scegliere i Lakers con una breve canzoncina pubblicata sui social Non è ancora stato definito il futuro di Kawhi Leonard: dopo la vittoria del titolo NBA con i Toronto Raptors, è quella riguardante il 28enne di Los Angeles la trattativa più attesa. Tre le possibilità per l’MVP delle Finals: Leonard deve decidere tra le seguenti opzioni: rimanere con la squadra canadese, iniziare una ...

Mercato NBA – Retroscena Knicks - cancellato il colloquio con Kawhi Leonard : il motivo è clamoroso : I New York Knicks hanno preferito cancellare il colloquio con Kawhi Leonard: troppo forte la paura di perdere altri potenziali acquisti dalla free agency e restare a mani vuote Solo qualche settimana fa i New York Knicks sembravano dover mettere in piedi una free agency imponente, pronta a rilanciare la franchigia newyorkese al top del basket NBA. Kevin Durant e Kyrie Irving erano i primi obiettivi e se uno dei due non fosse arrivato ...

Mercato NBA – Josh Jackson ceduto ai Grizzlies - nella trade anche Korver pronto ad essere tagliato dai Suns : i Lakers ci pensano : Josh Jackson ceduto ai Memphis Grizzlies: nella trade coinvolto anche Kyle Korver che finisce ai Suns ma potrebbe essere presto tagliato. I Lakers interessati al tiratore trade davvero particolare nella notte. I Phoenix Suns si sono liberati della 4ª scelta al Draft 2017, Josh Jackson, cedendolo ai Memphis Grizzlies. Il giocatore si è trasferito in Tennessee insieme a DeAnthony Melton e due seconde scelte (2020 e 2021) in cambio di Jevon ...

Mercato NBA – Nessuna offerta per DeMarcus Cousins : ‘Boogie’ decide di cambiare agente : DeMarcus Cousins non sembra suscitare interesse nelle franchigie NBA e opta per la soluzione drastica: ‘Boogie’ cambia agente, lo rappresenterà Jeff Schwartz DeMarcus Cousins sembrava dover essere uno dei nomi più caldi del Mercato dei free agent, ma dopo 4 giorni dall’inizio della free agency, il centro in uscita dagli Warriors non è riuscito ancora ad accordarsi con alcuna squadra. Adrian Wojnarowski lo ha spiegato chiaramente: DeMarcus ...

Mercato NBA – Lakers - arriva Jared Dudley : i Nets lo sostituiscono con Wilson Chandler : I Los Angeles Lakers firmano Jarde Dudley nello spot di centro: i Nets sostituiscono l’ormai ex veterano con Wilson Chandler In attesa della scelta di Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno deciso di muoversi sul Mercato, senza però intaccare troppo il proprio cap. Jared Dudley vestirà la casacca giallo-viola per un anno a 2.6 milioni di dollari. Il veterano ex Nets e Suns ha spiegato: “questo trasferimento è qualcosa che stavo ...