caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2019)si sta finalmente godendo l’estate 2019. La showgirl è finalmente in vacanza dopo un periodo pieno di lavoro.è in vacanza ad Ibiza e non è da sola. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’ha fotografata insieme al suo ex marito Kevin Prince Boateng. Si tratta di un riavvicinamento momentaneo, solo per il figlio, oppure definitivo come coppia? Per ora non è dato saperlo. Sicuramente con il tempo verrà fuori la verità. Nel frattempo i follower dellapossono godere della sua splendida bellezza su, poche ore fa,ha postato una foto davvero. La showgirl ha superato a pieni voti la prova costume.ogni giorno che passa diventa sempre più bella. La showgirl ha un fisico da urlo con le curve al posto giusto e per questo ogni tanto regala qualche foto “piccante” ai suoi numerosi follower. Laha deciso di ...

Noovyis : (Melissa Satta mozzafiato su Instagram: il lato B è “illegale”) Playhitmusic - - IOdonna : #MelissaSatta è il “tocco di classe' la celeb meglio vestita della settimana - zazoomblog : Le notizie del giorno – Le vacanze di Melissa Satta e un calciatore i ripescaggi in B e C malore per Alli -… -