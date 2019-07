Mediterranea | noi arrivati prima della Guardia di Finanza

Mediterranea - il capo missione è un deputato di Leu. Vergogna : sempre assente in aula - lo paghiamo noi : Il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto, che è anche capomissione di Alex, si è buttato in acqua violando il divieto di sbarco appena la barca è arrivata a Lampedusa. Ecco l'articolo ritratto oggi su Libero. È un deputato di Liberi e Uguali il capo missione di Mediterranea a bordo dell' imbarcazion

Il Viminale sblocca la Mediterranea : “Vada a Malta - noi pronti a collaborare”. Procura indaga su presenza scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

Mediterranea - Malta ad Alex : "Venite da noi". Trappola per l'Italia : ci danno 55 immigrati? : Subito un nuovo duello: dopo Sea Watch 3 contro il Viminale e Matteo Salvini ecco Alex, la ong di Mediterranea che si trova 54 immigrati a bordo, recuperati illegalmente in acque sar libiche. La nave ora si trova già in acque territoriali italiane, ha chiesto un porto sicuro - ovvero Lampedusa - e i

Migranti - “Mediterranea può sbarcare a Malta”. Salvini : “Pirateria se non vanno”. La Valletta : “Veniamo a prenderli noi” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...