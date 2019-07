(Di sabato 6 luglio 2019) La navedel progetto, con a bordo 41 migranti,di poter sbarcare a, non avendo ricevuto istruzioni sulla possibilità di far trasbordare le persone a bordo da portare poi a La Valletta: "In queste condizioni abbiamo appena reiterato la richiesta di assegnazione delsicuro più vicino dicome Place of Safety".