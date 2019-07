Matteo Salvini | ' La Libia non è un porto sicuro ma grande lavoro guardia costiera libica'

Ecco perché Lampedusa e non Malta : le 4 bugie di Matteo Salvini su Alex e il soccorso ai migranti : Mediterranea chiarisce i punti controversi del blocco imposto al veliero che giovedì scorso ha salvato 54 profughi provenienti dalla Libia su un gommone in acque italiane

Bruno Vespa - la cupa profezia su Matteo Salvini : "Patto M5s-Pd - perché ora rischia grosso" : A suonare l'allarme per Matteo Salvini, nel suo consueto intervento del sabato su Il Giorno, è Bruno Vespa, in un commento dal titolo "Il Capitano e Guilliver". Si parla del gigante uscito dalla penna di Jonathan Swift, della scena in cui "guarda con gli occhi sgranati un lillipuziano appoggiato sul

Ci vediamo in Tribunale! Matteo Salvini sfida Carola Rackete : Lo scontro tra Matteo Salvini e la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, prosegue. Dopo l’annuncio della stessa capitana, che ha fatto sapere di querelare Salvini, è il ministro dell’Interno a risponderle direttamente: “Non vedo l'ora di incontrarla in Tribunale. Di guardare in faccia una che ha provato a uccidere dei militari italiani”. Rackete è stata arrestata al momento del suo approdo nel porto di Lampedusa e liberata su decisione del ...

Matteo Salvini sfida Carola Rackete : "Non vedo l'ora di guardarla in faccia in tribunale" : La vicenda è nota. Non paga di aver violato numerose leggi italiane, di aver speronato la Guardia di Finanza e di averla fatta franca, Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3, ha deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione. La comunicazione è arrivata dall'avvocato della ragazza tedesca

Matteo Salvini - sfida all'Europa : "Trattato di Dublino - pronti a ridiscuterlo da soli" : "Non mi sembra che la maggioranza dei paesi europei sia intenzionato a farlo, e quindi ci stiamo attrezzarlo per ridiscuterla sostanzialmente da soli". Così il vicepremier Matteo Salvini replica, a margine dell’evento Coldiretti a Milano, alla domanda se il trattato di Dublino verrà ridiscusso in se

Crolla fiducia in ong e non profit! Gli italiani appoggiano la linea dura di Matteo Salvini : Secondo un sondaggio Ipsos, la grande maggioranza degli italiani appoggia l’azione di Salvini volta a fermare gli sbarchi dei migranti. Contestualmente, Crolla la fiducia in ong e organizzazioni non profit. Come è ovvio che sia, la vicenda della Sea Watch 3 ha avuto una enorme risonanza nell’opinione. Pubblica italiana. Circa due connazionali su tre (63%) l’hanno seguita con particolare attenzione mentre il 29% dei cittadini ne ha ...

Matteo Salvini : A giorni la direttiva per togliere la scorta a chi non ne ha bisogno : "La prossima settimana firmerò personalmente la nuova direttiva sulle scorte, che andrà a mettere un po' di ordine e a recuperare un po' di carabinieri e poliziotti, che invece di fare da tassisti torneranno a fare un po' di ordine pubblico in strada". Con queste parole, citando i suggerimenti del procuratore antimafia Cafiero de Raho e di Nicola Gratteri, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato l'imminente direttiva sulla ...

Carola Rackete sfida Matteo Salvini : "Ho abbattuto il muro sovranista - io un esempio per i giovani" : Carola Rackete sfida Matteo Salvini e si dice pronta a rifare tutto: "Non ho sbagliato ad entrare nel porto e nelle acque territoriali. L’unico errore è stata la collisione, nata dalla fatica. Comunque rifarei tutto quello che ho fatto, perché era il mio dovere" dice in una intervista a La Repubblic

Avanti la prossima - altre ONG sfidano l’Italia di Matteo Salvini : Ad aprire le sfide sembra essere stata la Sea Watch 3, ma adesso è il turno di altre imbarcazioni Una provocazione continua, una sfida all’Italia e Matteo Salvini che non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di Alex, la barca a vela della ong Mediterranea, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in … Continue reading Avanti la prossima, altre ONG sfidano l’Italia di Matteo Salvini at ...

Scuola - Matteo Salvini annuncia : ‘Autonomia? Siamo pronti’ : La questione legata all’autonomia differenziata e alla regionalizzazione continua ad essere al centro del dibattito del personale scolastico. Più volte il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha voluto rassicurare tutti, affermando che la Scuola è una sola e che non esisterà mai una Scuola del Nord e una Scuola del Sud. Fatto sta che il partito del Carroccio procede spedito verso la realizzazione concreta del progetto, così come ...

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

Matteo Salvini - il retroscena sull'euro-complotto. La rabbia dei leghisti contro il capo : "Il momento era ora" : L'amarezza della "grande occasione persa". Nella Lega, e in Matteo Salvini, pare che l'euforia del post-elezioni sia evaporata lasciando spazio alla dura realtà della burocrazia europea e degli inciuci stranoti. Il retroscena del Corriere della Sera disegna un affresco a tinte fosche dal cuore del C

Sea Eye - Matteo Salvini alla Germania : "L'Italia non è l'hotspot dei migranti in Europa" : Matteo Salvini lo ha messo nero su bianco: l'Italia non sarà più l'unico porto dei migranti in Europa. "Pur continuando a rispettare la normativa sovranazionale e a difendere responsabilmente le frontiere europee a beneficio di tutti gli Stati membri dell'Ue", scrive il ministro dell'Interno in una

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini richieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s