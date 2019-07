Maria Angela venduta per 500mila lire cerca la mamma naturale | arrivati i risultati del

fanpage

(Di sabato 6 luglio 2019) Due storie di abbandono nella Sicilia profonda di 40 anni fa. Una ha per protagonista, un’imprenditrice cataneseappena nata per. L’altra Rita,a soli 14 anni e costretta anche lei a separarsi dalla propria bambina per la stessa cifra. Si sono incontrate grazie a un articolo di Fanpage.it e in loro si è accesa la speranza di essere madre e figlia separate decenni prima. Purtroppo non è stato così, anche secontinua are la donna che l’ha messa al mondo. “Chi sa parli”, è il suo appello.

