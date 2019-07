Mara Venier e Rai contratto firmato fra Domenica in | La porta dei sogni e Radio 2

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) E' arrivato l'accordo frae la Rai. La conduttrice veneta ha appenaunche la legherà alla televisione pubblica per un altro anno. Vediamo insieme quali saranno gli impegni che la conduttrice diin avrà con la televisione di Stato nella prossima stagione televisiva.Si tratta di un impegno che la vedrà in campo non solo in televisione. La grande novità riguarderà infatti anche lacome accennato dal Messaggero. TvBlog ha indagato ed ha scoperto chesarà alla guida di un nuovo programmafonico che la vedrà impegnata dapprima settimanalmente e poi da gennaio quotidianamente dalle frequenze di Rai2. Si tratterà di una trasmissione che la vedrà protagonista di un filo diretto con il pubblico che potrà intervenire telefonicamente in diretta e parlare direttamente con lei .Il tiolo della trasmissione, che non è stato ancora ...

