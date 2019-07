quotidianodiragusa

(Di sabato 6 luglio 2019) Un insegnante di una scuola dell'delladie' stataper sei mesi dal servizio.

quotidianodirg : Maltrattava alunni, sospesa maestra infanzia in provincia di Teramo - ennatrasporti : MALTRATTAVA ALUNNI, SOSPESA MAESTRA INFANZIA IN PROVINCIA DI TERAMO - Si24it : Maltrattava #alunni, #sospesa maestra dell'infanzia in provincia di #Teramo - Si24 -