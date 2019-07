Maltempo | Sabato sera di furiose grandinate al Nord | un ferito nel lago d’Orta | gravi

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) E’ stato undi fortealItalia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata haun uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale deld’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, punta adeld’Orta), ma inta dovrebbero colpire tutta la fascia pedemontana delle Alpi: l’Arpa ha emesso un’allerta gialla per il rischio di forti piogge,e raffiche di vento. Una grandinata con chicchi del diametro di almeno cinque centimetri e’ caduta nel pordenonese, con picchi di oltre 70mm di pioggia cumulata. E’ stata una grandinata fitta ma durata pochi minuti e che non ha causato ...

