Malore per Nina Moric in vacanza a Zanzibar | “Ho bevuto l’acqua dal rubinetto e sono

Le notizie del giorno – Le vacanze di Melissa Satta e un calciatore - i ripescaggi in B e C - Malore per Alli : vacanze Melissa Satta – A tenere banco sono anche le voci di gossip, in particolar modo si parla tanto di Melissa Satta dopo la crisi con Kevin Prince Boateng, i due sono stati visti alle Baleari ma non si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Paura per Dele Alli - Malore in spiaggia per il calciatore inglese : sviene sul lettino - i dettagli [FOTO] : Spavento in spiaggia per Dele Alli: il calciatore inglese colpito da un malore mentre riposava sul lettino Che Paura per Dele Alli in vacanza: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, il calciatore inglese ha accusato un malore in spiaggia. Dele Alli è collassato sul lettino dove riposava, al fianco della sua fidanzata Ruby Mae, che credeva che il suo compagno stesse semplicemente riposando. Dopo una mattinata trascorsa a ...

Pistoia. Bimba muore per Malore durante gita - l’altro bambino : “Orribile vederla così nell’acqua” : Blessing Okojie, Bimba pistoiese di origini nigeriane, aveva 7 anni. La tragedia durante un campo solare a Molino del Pallone, sull'Appennino Bolognese. C'è ancora incredulità tra genitori e bambini: “Ma è successo davvero? Ho parlato con la mamma, è sotto choc... "dice una donna.Continua a leggere

La madre muore in casa per un Malore - il figlio disabile muore dopo diverse ore : è finita l’autonomia del suo respiratore : Aveva una autonomia di 8 ore il respiratore al quale era attaccato Thomas Arrigoni, disabile 44enne trovato morto questa mattina assieme alla madre Felicita Carminati, di 71 anni, che si prendeva cura di lui nella loro casa di Terno d’Isola. Il figlio era affetto dalla Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Le due morti sarebbero sopraggiunte tra sabato sera e ieri. La mamma è probabilmente morta per un malore mentre faceva funzionare il ...

Malore mentre accudisce il figlio disabile che resiste per ore - poi muore : Li hanno trovato senza vita nella loro abitazione a Terno d'Isola (Bergamo): così una madre e il figlio disabile sarebbero morti insieme nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno. Secondo quanto si è potuto ricostruire la donna di 71 anni accudiva il figlio affetto da distrofia muscolare quando ha avuto un Malore sollevando l'uomo di 44 anni. Operazione eseguita con l'apposito sollevatore dotato di ventilazione per la ...

Lisa Martinek - lutto in tv : dramma all'Elba - l'attrice tedesca morta per un Malore durante un bagno in mare : dramma all'Isola d'Elba, l'attrice tedesca Lisa Martinek è morta per un malore mentre stava trascorrendo una vacanza in Italia. Per la 47enne star della tv, famosissima soprattutto in patria e sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, fatale un bagno in mare al largo

Incidenti in Montagna : uomo muore per Malore nel Frusinate : Negli ultimi giorni sono stati diversi gli Incidenti che hanno richiesto l’intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio: il più grave sabato scorso a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 42 anni originario di Isola del Liri è stato colto da un malore fatale mentre si preparava per una scalata. Inutili purtroppo i soccorsi prestati da un medico già presente sul luogo e, ...

Sanremo - caldo record : un uomo morto in spiaggia per un Malore : Tragedia sulla spiaggia. Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). L'ipotesi...

Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è stato ricoverato oggi per un grave Malore : Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi è stato ricoverato oggi in un ospedale militare di Tunisi per quello che è stato comunicato come “un grave malore”. Essebsi – che ha 92 anni e nel 2014 è diventato il primo presidente

Emergenza caldo in tutta Europa - incendi fuori controllo in Catalogna. Italia - 3 morti per Malore. Venerdì bollino rosso in 16 città : incendi, decessi per malori e allarme per i livelli di ozono. Sono già molti i danni provocati dal caldo intenso che ha colpito l’Europa e che è destinato a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Nella regione della Catalogna, in Spagna, circa 350 vigili del fuoco e sette aerei stanno fronteggiando l’incendio peggiore degli ultimi vent’anni, che sta mettendo in pericolo più di 20mila ettari di boschi e colline. In ...

Milano : senzatetto morto davanti alla Stazione - forse Malore per il caldo : Un senzatetto è stato trovato morto questa mattina in piazza Luigi di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Sul posto i mezzi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. Esclusi segni di violenza sul corpo: si sospetta un malore per il caldo, ma si attendono accertamenti. L'articolo Milano: senzatetto morto davanti alla Stazione, forse malore per il caldo sembra essere il primo su Meteo Web.