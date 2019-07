Made in Italy | dopo la Dieta Mediterranea e la Pizza | anche il Prosecco candidato a

Caldo : con i cambiamenti climatici arriva la frutta tropicale 100% Made in Italy : Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più impensabili e curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini: Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Il mondo del blister è Made in Italy : come sta cambiando il settore : Italia protagonista delle trasformazioni a livello mondiale grazie anche ad un tessuto imprenditoriale all’avanguardia. Milioni di consumatori in tutto il

Le “Bandiere del gusto” Made in Italy a tavola - dalle Pappacelle al Marcetto : Salgono al numero record di 5155 nel 2019 le “Bandiere del gusto” Made in Italy a tavola con la Campania che si piazza in testa alla classifica delle regioni con più specialità tipiche, ben 531, davanti a Toscana (461) e Lazio (428). E’ quanto emerge dal nuovo censimento 2019 delle specialità che sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, presentato dalla Coldiretti all’apertura del Villaggio contadino ...

La Perla in crisi - il marchio di lingerie Made in Italy annuncia 126 esuberi. Landini : “È grave” : "Un altro marchio di prestigio del made in Italy che rischia di vedere la sua linea produttiva e ideativa totalmente realizzata all'estero" denuncia Landini della Cgil. Lo storico gruppo del made in Italy infatti era stato venduto l'anno scorso alla società anglo-olandese Tennor che ora ha annunciato un pesante programma di rilancio industriale fatto di oltre un centinaio di esuberi.Continua a leggere

Dazi - la "guerra" di Trump ora può affossare anche il Made in Italy : Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati...

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il 50% del cibo Made in Italy in USA : “Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati dall’amministrazione Trump“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti provocati dai nuovi Dazi annunciati da Washington nei confronti dei prodotti dell’Unione Europea. “Si tratta di un duro colpo per l’Italia che ha aumentato dell’11 % le esportazioni agroalimentari in Usa nel primo ...

Da domani inizia lo sconto per le birre artigianali Made in Italy : Lo sconto sarà applicato grazie al taglio del 40 per cento delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l'aumento degli acquisti Made in Italy.Continua a leggere

Contro il caldo africano arriva lo sconto sulle birre artigianali : da domani il Made in Italy costerà meno : “Con il grande caldo arriva lo sconto per le birre artigianali, grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy“. E’ quanto annuncia la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore domani, lunedì 1 luglio, del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede un alleggerimento del peso del fisco per chi produce fino a 10mila ...

Coldiretti regala oggi 100.000 albicocche Made in Italy “contro le speculazioni” : Oltre centomila albicocche Made in Italy offerte gratis a cittadini e turisti per denunciare “le speculazioni in atto nelle campagne dove la frutta agli agricoltori viene pagata pochi centesimi al chilo. Meglio regalarla per aiutare a combattere il caldo piuttosto che svenderla al di sotto dei costi di produzione con i prezzi che moltiplicano pero’ dal campo alla tavola per colpa delle distorsioni lungo la filiera e delle ...

I gioielli Made in Italy puntano sui nuovi ricchi del mondo : A volte anche la duttilità può essere fattore di preziosità. Accade con l’oro: metallo nobile per la sua resistenza alla corrosione, è reso prezioso dalla sua rarità ma anche...

Made in Italy : S.Pellegrino presenta 'Food meets future' : Roma, 24 giu. (Labitalia) - Quest’anno S.Pellegrino compie 120 anni e vola a Singapore, in occasi[...]

Il mio tempo è prezioso! Walter Nudo dice addio alla tv Made in Italy : Il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo, ha fatto diramare una nota sul suo addio al piccolo schermo. Walter Nudo è recentemente diventato protagonista dell'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", il format condotto da Barbara d'Urso, dove l'ex naufraga Francesca Cipriani lo ha tacciato pubblicamente di nascondere la sua presunta storia d'amore omosessuale con un altro uomo. Un'indiscrezione che ad oggi non è stata ...

Made in Italy - il vademecum con sette consigli da seguire per proteggere i cibi italiani dai marchi stranieri : Etichette reticenti che raccontano tanto per non svelare nulla di importante, tutela delle eccellenze del Made in Italy a tavola sempre più difficile, marchi storici che finiscono in mani straniere. I cibi che mettiamo a tavola ogni giorno sono al centro di uno scontro fra poteri. Non soltanto quell

MADi : La nuova casa Made in Italy che si costruisce in 6 ore e resiste ai terremoti : Ad oggi si cercano soluzioni efficaci per evitare che le proprie cose vengano distrutte dai terremoti. Ci sono molte teorie al riguardo, ma a dare una risposta a questa esigenza,… L'articolo MADi: La nuova casa Made in Italy che si costruisce in 6 ore e resiste ai terremoti proviene da Essere-Informati.it.