Ma quale fair play finanziario ? Gli unici che non spendono siamo noi

liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Il calciomercato 2019/20 è aperto ufficialmente da poco più di cento ore, ma ha già stracciato ogni record. Parliamo di quello delle big europee, mentre la Serie A lavora su plusvalenze, scambi e affari in saldo. A far rumore sono i 126 milioni spesi dall' Atletico Madrid per Joao Felix: 19 anni e u

iv4n76 : @RivoluzioneInt2 E quale fretta avrebbe la Roma sentiamo sta cazzata...la Roma sta apposto cn il fair play finanzia… - DaneseMichele : RT @DaneseMichele: Ma quale fair play uno che ha tutti quei punti di vantaggio avete dimenticato l'Hamilton di Silverstone o Spa? Quando il… - DaneseMichele : Ma quale fair play uno che ha tutti quei punti di vantaggio avete dimenticato l'Hamilton di Silverstone o Spa? Quan… -