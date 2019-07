L’ultimo addio a Ugo Gregoretti | l’ironia pungente del cinema italiano | oggi i funerali

A Vienna l’addio a Niki Lauda. Per L’ultimo viaggio ha scelto la tuta della Ferrari. Sulla bara il casco : Nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna oggi si tengono i funerali di Niki Lauda. Migliaia di persone hanno raggiunto il centro della capitale austriaca, dove piove a dirotto, per un ultimo saluto al tre volte campione del mondo austriaco, morto il 20 maggio scorso, a 70 anni....

Addio alL’ultimo maschio di rinoceronte di Sumatra in Malesia : Dalla Malesia arriva una brutta notizia, Tam, l'ultimo maschio di rinoceronte di Sumatra rimasto nella zona, è morto per cause ancora da accertare, ma che si pensa siano legate a problemi di salute di reni e fegato. I responsabili del parco in cui si trovava ne danno il triste annuncio e ci spiegano come gli scienziati stiano cercando di combattere l'estinzione di questa specie di cui siamo responsabili. L’esemplare morto in Malesia ...