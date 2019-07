L’ultima di Balotelli | 2 mila euro se ti tuffi col motorino

ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) "Duese ti butti in mare con il". E' la scommessa proposta da Marioal gestore di un bar di Mergellina, a Napoli. L'uomo, a quel punto, non ci ha pensato due volte, si e' fatto dare i soldi dall'attaccante, li ha contati e, di fronte a diversi curiosi, si e' tuffato in mare a bordo del proprio. "Tanto valeva soltanto 600", le sue parole al termine della singolare sfida. La Vespa e' stata poi recuperata, ma non e' piu' ripartita.

