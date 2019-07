Luca Argentero bacia Cristina per il World Kissing Day

Luca Argentero : dopo un supereroe sarò un genio e un dottore : Luca Argentero tra i protagonisti della diciassettesima edizione dell'Ischia Film Festival che prosegue fino al 6 luglio. L'attore ha accompagnato "Copperman", il film di Eros Puglielli in cui interpreta un supereroe molto speciale. Un ruolo che arriva in un momento molto particolare della sua carriera, ha spiegato. "Ho compiuto quarant'anni, sono a un punto in cui cambiano i ruoli perché cambia la percezione di te. Nonostante io, come tutti, ...

Nozze in vista per Luca Argentero e Cristina Marino : L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino va a gonfie vele e la foto postata non è passata inosservata. Molti follower dell’attrice e modella, infatti, hanno notato un dettaglio che ha scatenato le voci di un presunto matrimonio in vista. Nella foto, un primissimo piano di un tenero bacio tra Luca Argentero e Cristina Marino, la ragazza indossa infatti un vistosissimo anello. Molti fan della coppia sono subito andati in estasi: ...

Luca Argentero : il matrimonio con Cristina Marino è sempre più vicino : La foto che non è passata inosservata, quella che immortala Luca Argentero e la sua fidanzata Cristina Marino. Molti follower dell’attrice e modella, infatti, hanno notato un dettaglio che ha scatenato le voci di un presunto matrimonio in vista. Nella foto, un primissimo piano di un tenero bacio tra Luca Argentero e Cristina Marino, la ragazza indossa infatti un vistosissimo anello. Molti fan della coppia sono subito andati in estasi: «Vi ...

Luca Argentero e Cristina Marino - l'indiscrezione social : «Il matrimonio è sempre più vicino» : Una foto che non è passata inosservata, quella che immortala Luca Argentero e la sua fidanzata Cristina Marino. Molti follower dell'attrice e modella, infatti, hanno notato un dettaglio...

Luca Argentero sposa Cristina Marino? Spunta l’anello : Occhi socchiusi, pelle contro pelle e grandi sorrisi sulle labbra per Luca Argentero e Cristina Marino che su Instagram si mostrano felici e sempre più innmorati. ‘Love’ scrive lei come didascalia della foto, e lui risponde con un cuore ma il dettaglio che sta mettendo in subbuglio i fan è un vistoso anello al dito dell’attrice, che sembra proprio essere il preludio a un matrimonio. Che i due stiano pensando di diventare marito ...

Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi? La foto su Instagram lascia ben sperare : Siamo abituati da tempo a vederli insieme e più precisamente dal 2015, quando il bell'attore romano ha visto naufragare il suo precedente matrimonio con la collega e attrice Miriam Leone. Ma da qualche giorno a questa parte, hanno nuovamente attirato l'attenzione dei fan grazie ad un dettaglio prezioso e molto particolare.Di chi stiamo parlando? Di una delle coppie più belle e invidiate degli ultimi tempi, ossia quella formata da Luca ...

Luca Argentero e Cristina Marino - nozze in vista? Su Instagram spunta l'anello : I due fanno coppia ormai dal 2015 e sembrano vivere un momento di grande serenità. Lei ha pubblicato una foto di loro due...

Luca Argentero pronto a sposarsi? : Luca Argentero stando a quanto riporta una fotografia pubblicata su Instagram dalla sua fidanzata sarebbe pronto a sposarsi. Luca Argentero, che in passato è già stato sposato con Myriam Catania, sarebbe pronto per tornare sull’altare. Dopo più di due anni di fidanzamento, l’attore avrebbe chiesto alla sua compagna, Cristina Marino, di sposarlo. Il rumors si sta diffondendo rapidamente grazie a una foto che la stessa attrice ha ...

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano?/ Foto - spunta l'anello su Instagram : Luca Argentero e Cristina Marino si sposano? Su Instagram spunta la Foto dell'attrice con un anello di fidanzamento: le nozze sono in arrivo?

E se Luca Argentero e Cristina Marino con questa foto volessero dirci qualcosa di più? : Luca Argentero e Cristina MarinoLuca Argentero e Cristina MarinoFederica Panicucci e Marco BaciniCristina Parodi e Giorgio GoriAndrea Bocelli e Veronica BertiVeronica Berti e Amos BocelliCristina Parodi e Giorgio GoriDaniela Santanchè e Dimitri d'Asburgo Lorena Daniela Santanchè e Dimitri d'Asburgo Lorena Alessandro Nasi e Alena SeredovaAlessandro Nasi e Alena SeredovaBelli(ssimi) e innamorati(ssimi). Cristina Marino, 25 anni, e il fidanzato ...

Alcuni fan invadenti mi chiedono le foto dei piedi! Le stranezze di Luca Argentero : Intervistato da Rai Radio 2, Luca Argentero parla del suo rapporto con la bellezza e delle bizzarre richieste di Alcuni fan. Luca Argentero ha parlato dei suoi sogni da bambino, del rapporto con la bellezza e delle strane richieste di Alcuni fan: anche a lui chiedono le foto dei piedi. L'attore ha raccontato delle sue aspirazioni da bambino: "Sognavo una carriera da sportivo, anche se a giocare a calcio sono una pippa. Sono un ...