Lo sport è al bacio | dai ciclisti israeliani alle calciatrici nordiche passando per la F1

(Di sabato 6 luglio 2019) I TUFFATORI CINESI A RIO 2016LA RUGBISTA E LA VOLONTARIA«CI POSSIAMO SPOSARE ADESSO?»WILL E IL SUO SALTOIL RING DI JOHN CENAIL FOOTBALL PALERMITANO......E QUELLO AMERICANOILA TRIESTEMARTINA SUL CAMPOPARCHEGGIO LA BICI UN ATTIMOI NUOTATORI SUL PODIOIN GINOCCHIO DALL'ARBITROPIZZO IN PEDANASCENDI DALLA TRIBUNAAMERICANO D'ITALIAQUELLA TUA MAGLIETTA SCRITTA...Il loro giorno delè arrivato in anticipo rispetto al World Kiss Day fissato per il 6 luglio, ma è riuscito a fare il giro del mondo. I protagonisti della storia sono Guy Sagiv e la fidanzata Omer Shapira, entrambiprofessionisti in gara ai rispettivi Campionati Nazionali in Israele. Il video del loroin corsa è diventato virale. Omer Shapira era davanti, nel gruppo di gara femminile, quando è arrivato il gruppo degli uomini con Guy che ha allungato per affiancare la fidanzata e le ha dato unprima di ...

