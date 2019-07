LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | Rossi D’Ambrosio d’oro nel trap misto!

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Oro Italia! Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio si impongono nel trap misto. Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.55 TIRO A VOLO – Grande emozione per i due azzurri che baciano sorridenti il fucile con il quale hanno conquistato l’oro! 15.52 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOO ITALIAAAA! Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio si impongono nel trap misto. 15.51 PALLANUOTO – Aggiornamento dopo il secondo quarto Corea del Sud-Russia 2-16. 15.48 TIRO A ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia a un passo dall’oro nel trap misto. Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.48 TIRO A VOLO – Azzurri ancora in testa nella finale per l’oro del trap misto: Italia 34/40-Cina Taipei 28/40. 15.46 VOLLEY – Aggiornamento torneo femminile risultato finale USA-Svizzera 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) 15.43 TIRO A VOLO – Fantastici Simone D’Ambrosio e Fiammetta Rossi. A metà prova sono nettamente avanti. Italia ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco. Italia scatenata nella scherma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.09 TUFFI – BronzoOOOOOO Italia! Sul grandino più basso del podio del trampolino sincro da 3 metri salgono Francesco Porco-Andrea Casoli 362.64. Oro per la Cina con Li Pingan-Hu Zijie 403.71, argento per la Russia Ilia Molchanov-Nikita Nikolaev 373.62 15.07 TUFFI . E’ PODIOOOOOOO nel trampolino sincro da 3 metri per Casoli-Porco. La Corea rimane ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia scatenata nella scherma! Azzurri in lotte per la medaglia nel trampolino sincro da 3 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.38 TUFFI – Dopo la terza rotazione Andrea Cosoli e Francesco Porco sono ancora in lotta per una medaglia. La classifica provvisoria recita: Li Pingan-Zijie 172.20, Jacob Burton Fielding-Yost Lyle Bowman 168.00, Araki Yuto-Eiji 165.30, Francesco Porco-Andrea Casoli 164.22 14.29 SCHERMA – Accoppiamenti quarti di finale del fioretto maschile:14.33 ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia scatenata nella scherma! In arrivo diverse medaglie dal nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 14.20 TUFFI – Dopo due rotazioni Andrea Cosoli e Francesco Porco sono quarti nel trampolino sincro maschile da 3 metri. 14.14 – VOLLEY – Altro finale dal torneo maschile: Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23 25-18 24-26 25-21. 14.04 TIRO A SEGNO – Lorenzo Bacci quinto nella finale della carabina 10 metri maschile. Oro allo slovacco Patrik ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il rugby a 7 azzurro - bene il tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.31 VOLLEY FEMMINILE – risultati finali: Argentina-Ungheria 20-25 22-25 19-25, Messico-Russia 8-25, 20-25 16-25. 13.27 GINNASTICA ARTISTICA – Lara Mori è qualificata alla finale nell’all-round 13.24 JUDO – Castagnola perde negli ottavi dei 52 kg femminili dalla lusitana Diogo. 13.21 JUDO – Miceli perde contro il russo Chasygov, ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il rugby a 7 azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.00 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Ingargiola (ITA) b. Kiss (Hun) 15-7. 12.56 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Bianchi (ITA) b. Galuashvili (Geo) 15-5. 12.53 rugby A 7 – L’Italia batte 12-5 il Canada ma è eliminata a causa della vittoria della Francia sul Giappone. 12.48 VOLLEY FEMMINILE – I ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Cusinato - Franceschi - Carini e Ferraro in semifinale nel nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.44 VOLLEY – I primi parziali: Giappone-Messico 25-15, Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23. 12.40 JUDO – Miceli supera il finlandese Korkko. 12.36 JUDO – Castagnola invece batte l’olandese Kemmik 12.25 JUDO – Nella categoria open femminile sconfitta per Debora Sala contro la mongola Erdenebileg 12.17 JUDO – Martina ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Carini e Ferraro in semifinale nei 200 farfalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 9.48 NUOTO – Questi i semifinalisti dei 200 farfalla uomini: Saunderson (Usa), Julian (Usa), Poprawa (Pol), Kim (Kor), Moussalem (Bra), Terada (Jpn), Gough (Aus), Minuth (Ger), Kudriashov (Rus), Champagne (Can), Kudashev 8Rus), Carini (Ita), Ferraro (Ita), Gemov (Cze), Horomura (Jpn), Cox (Aus) 9.45 NUOTO – Gara all’unisono e qualificazone alla ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Italia d’assalto tra nuoto e scherma - azzurri per le medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere delle Universiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, sabato 6 luglio ricchissimo a Napoli e in tutta la Campania dove va in scena la quinta giornata di gare per la kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Si preannuncia una giornata davvero molto avvincente ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati LIVE 6 luglio : programma - finali e azzurri : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi sabato 6 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. CIPRESSA ORO NEL FIORETTO FEMMINILE! Rossi d’argento nel trap femminile - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi in finale nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Con il basket si chiude il programma degli azzurri nella giornata odierna delle Universiadi, appuntamento a domani con la nostra consueta DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 21:50 BASKET – FINITA! L’Italia maschile batte la Norvegia per 70-53. 21:40 BASKET – Italia maschile in controllo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - CIPRESSA ORO NEL FIORETTO FEMMINILE! Rossi d’argento nel trap femminile - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi in finale nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20:31 SCHERMA – OROOOOOOOOOO!! ERICA CIPRESSA MAGNIFICA! La francese Patru annientata dall’azzurra che conquista 5 punti di seguito per il 15-3 conclusivo. 20:28 SCHERMA – A metà seconda frazione CIPRESSA e Patru sono sul 10-3, l’azzurra sta gestendo alla grande e vede l’oro vicino! 20:23 SCHERMA – CIPRESSA DOMINANTE! ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d’argento nel trap femminile. Cipressa in finale nel fioretto - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi per l’oro nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:58 CALCIO – L’Italia maschile si impone per 2-0 sull’Ucraina grazie alle reti di Strada e Mercadante. 19:53 SCHERMA – Un vero peccato! L’italiana Mancini sembrava in controllo invece la seconda semifinale se l’è aggiudicata per 15-13 la francese Patru che incontrerà Cipressa più tardi in finale. 19:51 NUOTO – Gli ...