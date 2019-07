LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE15.09 TUFFI –OOOOOO ITALIA! Sul grandino più basso del podio delda 3salgono Francesco Porco-Andrea Casoli 362.64. Oro per la Cina con Li Pingan-Hu Zijie 403.71, argento per la Russia Ilia Molchanov-Nikita Nikolaev 373.62 15.07 TUFFI . E’ PODIOOOOOOO nelda 3per Casoli-Porco. La Corea rimane dietro agli azzurri di sette punti. Ora si attende la Cina per la conferma del. 15.05 TUFFI – Fantastico sesto tuffo di Casoli-Porco che ottengono 69.30 punti, si posizionano dietro alla Russia, in attesa di Cina e Corea che decideranno il podio. Gli azzurri chiudono con un totale di 362.64. 15.04 TIRO A VOLO – Spagna 16/20 in vantaggio sul Kazakistan 15/20 nella finale per ildi trap misto 15.01 TUFFI – Lotta per ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma fuori il rugby a 7 azzurro… - zazoomnews : LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma fuori il rugby a 7… - zazoomnews : LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 6 luglio. Cusinato Franceschi Carini e Ferraro in semifinale nel… -