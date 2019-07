LIVE Nigeria-Camerun | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | 1-0 Ighalo spacca la partita!!!

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30′ Cooling break. 29′ Altro fallo di Kunde-Malong su Etebo, stavolta scatta il giallo. 28′ Brutto fallo di N’Jie, ma l’arbitro non lo ammonisce. 26′ N’Jie indietro per Kunde-Malong che dal limite dell’area spara alle stelle. 25′ Punizione in mezzo al campo per il, che non ha fatto più di tanto in avanti dopo il gol subito. 22′ Continua a spingere la, Simon impegna Onana. 19′ Sugli sviluppi di un piazzato azione abbastanza confusa, la palla arriva adall’altezza del dischetto, ilno tira e la deviazione di Oyongo è decisiva per mettere fuori causa Onana. 19′!!!!!!! LAVA IN VATAGGIO!!!!! 17′ Colpo di testa di N’Jie su azione da corner fuori di poco. 16′ Clarence Seedorf si sta sgolando, non è contento ...

