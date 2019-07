LIVE Nigeria-Camerun 3-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Leoni Indomabili stanno per

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90′ Terzo cambio: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, dentro Onuachu: secondo cambio anche per la. 84′ Ighalo di testa, Onana toglie la palla dalla porta! Si resta sul 3-2, lanon riesce a chiudere. 83′ Musa murato da Banana, sfuma il contropiedeno. 81′ Corner per il, gran traffico in area. 79′ Lasta cercando di abbassare il ritmo, ilora è un po’ stanco. 76′ Onana salva la porta delsu gran tiro di Ighalo, poi il tiro di Chukwueze non trova lo specchio. 74′ Possesso palla sterile del, che non punge. 72′ Fallo di Ighalo, ilpuò tornare a spingere. 71′ Esce N’Jie, entra Toko: secondo cambio ...

zazoomnews : LIVE Nigeria-Camerun 1-2 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: spingono le Super Aquile alla ricerca del pari - #Nigeria… - zazoomnews : LIVE Nigeria-Camerun Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: 1-0. Ighalo spacca la partita!!! - #Nigeria-Camerun #Coppa #d… - zazoomblog : LIVE Nigeria-Camerun 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Ighalo spacca la partita!!! - #Nigeria-Camerun #Coppa #d’… -