LIVE Nigeria-Camerun 1-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | spingono le Super Aquile alla

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62′ Primo cambio anche per il: Mandjeck out, Anguissa in. 60′ Primo cambio: fuori Simon, dentro Chukwueze. 57′ Corner di Musa, illibera. 54′ Contropiede di Fai, N’Jie lancia Bassogog, ma il suo cross è preda della difesa. 51′ Sul contropiede Mandjeck stende Ighalo e si becca il giallo. 50′ Punizione a sorpresa, N’Jie in mezzo, rischio autogol per la. 48′ Prova a rispondere Simon, palta sulla traversa. 47′ Ilinizia con buon piglio, ma Seedorf continua farsi sentire dpanchina. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO.1-2 44′ Lancio di Banana, torre di Bahoen, N’Jie controlla, entra in area e batte ancora Akpeyi.1-2. 44′ GOOOOLLLLL!!!! VANTAGGIO DEL!!! RETE DI ...

