LIVE Nigeria-Camerun 1-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | N’Jie completa la rimonta prima

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO.1-2 44′ Lancio di Banana, torre di Bahoen,controlla, entra in area e batte ancora Akpeyi.1-2. 44′ GOOOOLLLLL!!!! VANTAGGIO DEL!!! RETE DI N’JIE!!!! 41′ Bassogog crossa al centro, Bahoken, solo davanti alla porta, pur non colpendo benissimo, batte Akpeyi.1-1. 41′ GOOOOLLLL!!!!! PAREGGIO DELNNNNN!!!! 40′ Fuorigioco di Ighalo, torna a premere il. 39′ Musa salta Banana ma poi sbaglia il cross in mezzo. Palla di nuovo al. 38′ Fallo in attacco. 37′ Corner per i Leoni Indomabili, che ora pressano ini. 35′ Omeruo prova a spazzare e travolge Fai. Punizionedal lato corto dell’area di rigore avversaria. 32′ Si riprende al piccolo trotto. Ilnon ...

