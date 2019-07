LIVE Fognini-Sandgren | Wimbledon 2019 in DIRETTA | il ligure a caccia degli ottavi di

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI BERRETTINI-SCHWARTZMAN Il programma completo di oggi – Gli italiani in campo aBuongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Fabioe Tennys, valida per il terzo turno del singolare maschile di: il match tra l’italiano, testa di serie numero 12 del tabellone, e lo statunitense scatterà alle ore 13.30 italiane sul campo 14 Si tratta della terza sfida tra i due: in entrambi i precedenti, sempre sulla terra rossa outdoor, si è imposto il nostro rappresentante. Le due sfide risalgono al 2018: vittoria in rimonta a Rio de Janeiro, con vittoria al tie break, successo in due set a Ginevra in sue set, entrambi vinti al tie break. Nessun precedente su erba. OA Sport vi propone latestuale della sfida tra Fabioe Tennys ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Fucsovics Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7 6-4 7-6 2-6 4-3 il ligure perde il break di vantaggio nel qui… - infoitsport : Wimbledon: LIVE gli azzurri impegnati nel Day 2. Fabio Fognini vincente in cinque set. Ok Matteo Berrettini. Fuori… - zazoomnews : LIVE Fognini-Fucsovics Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7 6-4 7-6 2-6 3-0 il ligure ha un break di vantaggio nel quinto… -