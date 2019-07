LIVE Fognini-Sandgren 3-6 | 6-7 | 2-5 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | break dell’americano | il

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 FINITA! Sandren trova la riga con il dritto,non può nulla. L’americano si impone a sorpresa sull’azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, 6-3). A-40fa correre l’azzurro per il campo e poi lo punisce con lo smash. 40-40 Rovescio in lungolinea PAZZESCO!si aggrappa con le unghie alla partita. A-40 Ace ad uscire dello statunitense. 40-40non vuole arrendersi e con il dritto trova l’incrocio delle righe. 40-30 Scappa via il back a, match point per. 30-30 Bel dritto in avanzamento diche attacca bene la palla. 30-15 Altra prima vincente dell’americano. 15-15 Ace diche pizzica la riga centrale. 0-15 Palla corta di una classe inaudita quella giocata da! 3-5 Ace dell’azzurro che deve trovare il controse vuole continuare la sua ...

