LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si riparte al Cairo!

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49′ Mothiba pressa El Shenawy: il #1 egiziano subisce fallo. 47′ ELNENY! Tiro alto di poco. 46′ Un cambio nell’: dentro Ahmed Ali, fuori Mohsen. 46′ SialINIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Termina la prima frazione con tanto equilibrio in cui l’ha giocato meglio nei primi minuti sfiorando il gol con il sinistro, quindi nel finale, è prevalso ilgrazie alle sgroppate di Tau, fermato soltanto da El Shenawy. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui la prima frazione. 45′ 1′ di recupero. 45′ Salah prova il tiro sul palo del portiere: palla a lato. 44′ Arriva la prima ammonizione per Hlanti: brutto fallo su Salah. 43′che si è preso la scena in questo finale. 41′ Salah accelera per entrare in area: commette fallo su un ...

