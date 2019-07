LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si avvicina lo spettro dei

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81′ L’non vuole rischiare di allungare il match: fioccheranno occasioni? 79′ Warda subisce fallo al limite: forcing egiziano. 77′ Grande controllo di Trezeguet in area ma capitan Hlatshwayo si supera in difesa. 75′ Mancano 15 minuti: supplementari in vista? 74′ Ottima chiusura di Hlanti su Salah. 72′ LORCH! Inserimento pazzesco su cui risponde presente, in qualche modo, El Shenawy. 70′ HLATSHWAYO!!! DI TESTA! Pallone fuori di pochissimo da calcio piazzato. 68′ Ammonito Ashraf per un fallo su Mokotjo a centrocampo. 67′ Palla interessante per Salah: Zungu si difende alla grande. 65′ Warda che torna in campo dopo la prima presenza contro lo Zimbabwe. Il neo entrato era stato cacciato dal ritiro inizialmente per un’accusa di molestie. 64′ Dentro Warda, ...

zazoomnews : LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: equilibrio al Cairo! - #Egitto-Sudafrica #Coppa #d’Afric… - zazoomnews : LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: ritmi blandi durante la seconda frazione! - #Egitto-Suda… - zazoomnews : LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si riparte al Cairo! - #Egitto-Sudafrica #Coppa #d’Afric… -