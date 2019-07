LIVE Berrettini-Schwartzman | Wimbledon 2019 in DIRETTA | ostica rivincita del Foro Italico

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Buon pomeriggio, e benvenuti alla diretta del match tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valido per il terzo turno del torneo di Wimbledon. Berrettini arriva a quest'appuntamento sullo slancio delle due vittorie contro lo sloveno Aljaz Bedene per 3-6 6-2 6-3 7-6(3) e il cipriota Marcos Baghdatis, all'ultimo suo incontro della carriera, per 6-1 7-6(4) 6-3. Il romano è per la prima volta a questo punto del torneo, e cerca la prima qualificazione agli ottavi di finale di uno Slam in carriera, sulla superficie che l'ha visto grande protagonista in questo 2019 con il successo a Stoccarda e la semifinale a Halle. Schwartzman, invece, si presenta con i successi sull'australiano Matthew Ebden ...

