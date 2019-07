ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) L’Equipe. Il settimanale del giornale sportivo francese dedica una foto al centrocampista spagnolo e lo elogia per le sue caratteristiche tecniche. Tecnica perfetta, intelligenza di gioco, velocità d’esecuzione, passaggi laser, sono le caratteristiche diche promette di essere un campione. Il centrocampista del Napoli si è messo in mostra anche negli Europei Under 21 per l’efficacia dei suoi tiri da lontano, la ricerca permanente della verticalizzazione. L'articolo L’EquipeilNapolista.

napolista : L’Equipe incorona Fabian Ruiz come calciatore moderno Tecnica perfetta, intelligenza di gioco, velocità d’esecuzion… -