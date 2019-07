Le prime foto ufficiali del battesimo di Archie

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) Si sono fatte attendere, ma finalmente sono arrivate ledeldel piccolo. Dal profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace. Visualizza questo post su InstagramToday The Duke and Duchess of Sussex’s sonwas Christened at the Private Chapel at Windsor Castle. This photograph was taken in the Green Drawing Room at Windsor Castle by Chris Allerton. Seated (left to right): The Duchess of Cornwall, The Duke of Sussex,Harrison Mountbatten-Windsor, The Duchess of Sussex, The Duchess of Cambridge. ​Standing (left to right): The Prince of Wales, Ms Doria Ragland, Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes, The Duke of Cambridge.Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 6 Lug 2019 alle ore 8:19 PDT

