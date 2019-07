Le notizie del giorno ore 21 30

Ultime notizie Roma del 06-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi ad uno scontro con l’Europa così il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini che troveremo un accordo lo fa con il sorriso sennò lo prima lo stesso Spiega ancora il Ministro dell’Interno E vicepremier intanto i contribuenti subiscono una ...

Le notizie del giorno (ore 11.30) : LA ALAN KURDI AL LARGO DI LAMPEDUSA, IL VIMINALE "CERCANO SCONTRO". SALVINI "RACKETE DOVREBBE ESSERE GIA' A BERLINO" La nave della ong tedesca Sea Eye, si trova al largo di Lampedusa, con a bordo 65 migranti: "Abbiamo bisogno urgente di un porto sicuro". Una motovedetta gli notifica il divieto di entrare nelle acque territoriali. Prosegue il braccio di ferro con Mediterranea sul possibile trasferimento della barca a vela Alex a Malta. L'Ong: ...

Ultime notizie Roma del 06-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale voi saluta dalla radiazione per l’informazione l’Italia dal mondo in studio Roberta Frascarelli non abbiamo rifiutato la valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione Siamo in attesa di dati navali italiani o maltesi che prendono a bordo queste persone così Alessandra sciurba portavoce di Mediterranea Saving humans Ada bordo della Alex replica al ...