Lampedusa | migranti sbarcati nella notte | Alex sequestrato dalla Guardia di

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘comandante ha chiesto medico - situazione drammatica’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Non li vogliono fare scendere, c’è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell’isola dove da oltre due ore ha attraccato, forzando il blocco imposto dal ministro dell’Interno, la Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con ...

ONG Mediterranea con a bordo i migranti è attraccato a Lampedusa : “Sequestro di persona se non sbarchiamo” : E’ arrivato il veliero Mediterranea con a bordo i migranti recuperati, attendono di scendere dall’imbarcazione e accusano che se ciò non accadrà sarà sequestro di persona Dopo che nella notte la Alan Kurdi di Sea Eye aveva fatto rotta verso Lampedusa,il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 migranti soccorsi in acque libiche, ha attraccato nel porto … Continue reading ONG Mediterranea con a bordo i migranti è ...

Migranti : Mediterranea arrivata a porto Lampedusa : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – La Nave Alex di Mediterranea Saving Humans è arrivata al porto di Lampedusa con a bordo 41 Migranti soccorsi giovedì in acque libiche. L’imbarcazione sta attraccando. Sul molo ad attenderla uno schieramento di forze dell’ordine. L'articolo Migranti: Mediterranea arrivata a porto Lampedusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

