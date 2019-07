L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» nella società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» nella società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

L’amministratore delegato della società che gestisce l’ILVA ha detto che l’impianto potrebbe chiudere a causa di una misura contenuta nel “decreto crescita” : Geert Van Poelvoorde, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, la società che gestisce l’acciaieria ILVA di Taranto, ha detto oggi che l’impianto potrebbe chiudere a settembre per via di una norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita”, attualmente in discussione al Parlamento. Van Poelvoorde

L’amministratore delegato di Mercedes se ne va : l’omaggio che gli tributa la rivale Bmw è sorprendente : L’amministratore delegato della Mercedes, Dieter Zetsche, è andato in pensione, lasciando il proprio posto di lavoro. La rivale Bmw ha deciso di rendergli omaggio con un video tributo sorprendente: un sosia di Zetsche, che recita nei suoi panni, saluta i colleghi nel suo ultimo giorno in azienda. Viene accompagnato a casa a bordo di una Classe S ma poi, una volta solo, il colpo di scena. E la scritta: “Grazie per i tanti anni di ...