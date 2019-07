La Terra vista dallo spazio | Luca Parmitano | il grande lavoro di preparazione e

Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza – Un cocktail bar con vista mozzafiato [GALLERY] : Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza: un sofisticato cocktail bar vista mare dove assaporare il brivido Pershing Unico e senza rivali, il brivido Pershing conquista armatori di tutto il mondo regalando incredibili scariche di adrenalina a ogni virata, mentre il mare corre veloce. E questo brivido esclusivo lascia il segno anche sulla terraferma, per la precisione a Sant Josep de sa Talaia, Ibiza. In cima a una scogliera, con ...

Da Prisma le immagini della Terra come mai vista prima : Queste sono le prime immagini realizzate dal satellite dell'Asi "Prisma" presentate dall'Agenzia spaziale italiana al Paris air show in corso presso l'aeroporto francese di Le Bourget fino al 23 giugno 2019. Il satellite italiano è in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Le fotografie sono state scattate in Italia, Perù e ...

Prime immagini inviate dal satellite PRISMA : ecco la Terra come non l’avete mai vista [GALLERY] : Trasparenza delle acque, stato di salute delle colture, siccità e rischio incendio, inquinamento atmosferico: oggi l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha presentato nuove immagini provenienti dal satellite PRISMA, in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Grazie al sensore iperspettrale, primo del suo tipo mai lanciato in ...

Viaggio in Indonesia - Terra dei vulcani : l’isola di Bali vista dallo Spazio [FOTO] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra l’isola di Bali, che costituisce una delle 34 province dell’Indonesia. L’Indonesia ha più vulcani di qualsiasi altro Paese al mondo, a causa della sua posizione sull’Anello di Fuoco del Pacifico. Le isole di Java, Lombok, Sumbawa e Bali sorgono su una zona di subduzione dove la placca indo-australiana scorre sotto quella euro-asiatica, determinando frequente attività ...

Amanda Knox è atTerrata a Milano con il fidanzato : «Nessuna intervista - parlerò solo a Modena» : Amanda Knox è atterrata all'aeroporto milanese di Linate, per la sua prima visita in Italia da quando è stata scarcerata a ottobre 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte...

Myrta Merlino come non l'avete mai vista : in Terrazzo con caftano e Libero. Il messaggio a Vittorio Feltri : Myrta Merlino ha postato un video sul suo prof ilo Twitter in cui si mostra sul terrazzo di casa in caftano lungo e occhiali di sole. E con una copia di Libero in mano con la sua intervista in prima pagina e la musica di Mambo italiano: "La riconoscete? È la nostra sigla quotidiana. Per la sera ". E

Porn0 & Rancori : intervista a In Arte GibilTerra : Abbiamo incontrato In Arte Gibilterra, all’anagrafe Gian Marco “Jimmy” Massari, cantautore romano, classe 1990, per una chiacchierata sul suo nuovo progetto musicale Porn0 & Rancori, uscito il 10 maggio per Limonata Dischi. L’album è composto da sette brani dalle sonorità beat pop, tra cui i due singoli Cornice e Cosmopolitan rilasciati nei mesi scorsi e divenuti subito virali sul web per l’immaginario erotico e provocatorio evocato ...

La Terra vista dallo spazio - un nuovo metodo per mappe accurate : Centri abitati, specchi d’acqua, boschi di conifere. Il Trentino si riconosce anche dallo spazio: lo dimostrano le immagini e le mappe del Trentino pubblicate sul sito dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per dare notizia di un metodo innovativo sviluppato da Claudia Paris e Lorenzo Bruzzone dell’Università di Trento. Paris e Bruzzone, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e coordinato dal ...

“La Terra vista dallo spazio” - Luca Parmitano : storia e record di un’avventura spaziale : Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, anniversario dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della Stazione spaziale – la prima volta per un astronauta italiano – dove coordinerà il lavoro dei russi di Roscosmos e degli americani della Nasa. “La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano” è uno speciale che testimonia il grande lavoro di preparazione e di ...