La Lega propone assegno a famiglie per figli sino a 26 anni | per il M5S da valutare cifre

Autonomie - fumata nera dopo vertice a Palazzo Chigi : “Incontro positivo”. La Lega propone Bagnai ministro Affari Europei : fumata nera dopo un vertice affollato a Palazzo Chigi e che aveva al centro del dibattito le Autonomie. I ministri si incontreranno di nuovo lunedì 8 luglio nel primo pomeriggio. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, all’incontro hanno preso parte anche i ministri Giovanni Tria, Barbara Lezzi, Erika Stefani, Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli, ...

Dl dignità - Lega propone deroghe per il lavoro a termine. Ma i contratti collettivi e “di prossimità” possono già prevederle : I contratti collettivi e quelli aziendali e territoriali possono già oggi prevedere deroghe rispetto ai paletti che il decreto dignità ha introdotto per il lavoro a termine. E’ questo il punto di partenza per capire come le polemiche sul ddl della Lega mirato secondo il sottosegretario Claudio Durigon a “intervenire su alcune zone d’ombra” di quel provvedimento siano nei fatti pretestuose. Almeno quattro ccnl siglati dopo ...

Pace fiscale - la Lega ripropone il condono al 20% : La Lega, forte del risultato ottenuto alle elezioni europee, sta tirando fuori dalla bara quelle misure che nei mesi scorsi, complice la contrarietà del Movimento 5 Stelle, erano morte sul nascere. Al grido di "Pace fiscale", dopo il vertice odierno di Matteo Salvini col Ministro Tria, fonti della Lega hanno fatto sapere di essere intenzionate a riproporre il famoso condotto bocciato dall'ultima manovra.La misura, stando a quanto si è ...

Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Matteo Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Detrazioni fiscali badanti 2019 : Lega propone il raddoppio - come cambiano : Detrazioni fiscali badanti 2019: Lega propone il raddoppio, come cambiano Con il decreto crescita dovrebbero arrivare delle novità in merito alle Detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per le badanti. Detrazioni fiscali badanti: l’emendamento della Lega Un emendamento presentato dalla Lega, infatti, prevede per le famiglie che hanno assunto una colf, una badante o comunque un assistente per una persona non autosufficiente ...

Sole24Ore : Mediapro propone alla Lega di creare insieme un canale Tv : L’Ad della Lega di Serie A ha illustrato la nuova offerta che arriva da Mediapro per i diritti TV. Secondo quanto riporta oggi il Sole24Ore, la società spagnola, che non aveva adempiuto agli accordi previsti per il triennio 2018-2021, lasciando così nelle casse dellaLega 64 milioni versati come caparra, vorrebbe ripartire trasformarli in un anticipo, per costruire il nuovo progetto per il triennio 2021-2024 coadiuvare la Lega nella ...

Sblocca cantieri - Lega propone di alzare a un milione soglia per evitare gara aperta : Con un emendamento al decreto Sblocca cantieri la Lega punta ad alzare fino a un milione la soglia per evitare la gara e affidare un appalto tramite la procedura negoziata. La proposta di modifica, a prima firma Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, stabilisce che oltre i 350mila euro e fino a un milione la procedura sia negoziata ma con l’invito di almeno 15 operatori. Solo sopra un milione si passa infine alla procedura ...

Mediapro propone partnership tecnica e nessun canale a Lega Serie A : partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

Mediapro propone patnership tecnica e nessun canale a Lega Serie A : Partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

Diritti tv - Mediapro propone partnership alla Lega di Serie A [DETTAGLI] : A quanto si apprende, il colosso spagnolo dei Diritti tv Mediapro avrebbe offerto alla Lega di Serie A una partnership tecnica. Mediapro un anno fa era uscito dalla battaglia sui Diritti tv perdendo la caparra da 64 milioni di euro ed ora è tornato alla carica. proponendosi di affiancarla nella produzione audiovisiva e nella distribuzione, nei confini della Legge Melandri, quindi la Lega sarebbe libera di vendere i Diritti tv. Gli spagnoli ...

Mediapro propone 'partnership' a Lega A : MILANO, 8 MAG - C'è la presentazione del piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo, fra i temi caldi dell'assemblea della Lega Serie A di domani a mezzogiorno. De Siervo, inoltre, riferirà ai ...