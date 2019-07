La Ford GT Mk II al Goodwood Festival of Speed

Ford - Debutta a Goodwood la GT MKII : La Ford e la Multimatic presentano al Goodwood Festival of Speed la GT MKII. Si tratta di un allestimento non omologato per l'uso stradale, che sfrutta l'esperienza accumulata con la GT nelle competizioni per offrire una esperienza di guida in pista libera dai vincoli dei regolamenti FIA. La MKII sarà costruita in 45 esemplari e sarà disponibile a partire da 1,2 milioni di dollari, pari a circa 1,06 milioni di euro al cambio attuale. 700 CV ...

Ford torna al Festival of Speed di Goodwood : Ford torna all’edizione 2019 del Festival of Speed di Goodwood con uno speciale annuncio riguardante la supercar Ford GT, che verrà dato durante la conferenza stampa dedicata il 4 luglio luglio. Saranno Hermann Salenbauch, Global Director di Ford Performance, e Larry Holt, Chief Technical Officer di Multimatic a dare l’importante notizia, presso lo stand di […] L'articolo Ford torna al Festival of Speed di Goodwood sembra essere il ...

Goodwood 2019 - C'è anche una Ford Mustang elettrica : Produrre unauto elettrica sfruttando le forme di un modello iconico? Di idee simili, dalla Jaguar del matrimonio di Harry e Meghan alla 500 Jolly Icon-e, ne abbiamo viste ormai tante, soprattutto se frutto di restomod. Ma quando cè di mezzo una Mustang non si può restare indifferenti: al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 4 al 7 luglio, verrà presentata una curiosa versione a emissioni zero della celebre muscle car, destinata a essere ...