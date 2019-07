La figlia di Brian Jones | ' Senza mia padre | Mick Jagger farebbe il contabile'

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Ladi, musicista e storico fondatore dei Rolling Stones, è convinta che ilnon sia morte a seguito di un incidente, bensì che sia stato assassinato. Il caso della morte di, il cui corpovita venne trovato nella piscina della casa di Cotchford Farm, il 3 luglio di cinquant'anni fa, ha lasciato moltissimi dubbi e, in occasione dell'anniversario, lane approfitta anche per lanciare una stoccata a, che secondo lei deve la propria fama proprio a suo. Riaprire il caso Intervistata da Sky News in occasione dei 50 anni dalla morte del, Barbara Marion, che ha scoperto di essere ladel fondatore degli Stones soltanto nel 2002, ha dichiarato quanto segue: "Credo che sia stato ucciso e credo che la polizia non abbia fatto indagini in modo adeguato. Mi piacerebbe che il caso venisse riaperto per ottenere delle ...

rfiumana : Brian Jones, la figlia: «Mio padre è stato ucciso. E se non ci fosse stato lui, Mick Jagger farebbe il contabile» - Noovyis : Un nuovo post (Rolling Stones. La figlia di Brian Jones è convinta che il padre sia stato ucciso) è stato pubblicat… - infoitcultura : Brian Jones, la figlia ora rilancia: 'Mio padre è stato ucciso' -