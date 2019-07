‘La Fagiané di Magrini’ | “Avrebbe meritato Sagan Domani Ineos favorita nella cronometro

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA VOLATA A SORPRESA E’ stata una volata molto strana ed anomala, non c’erano treni. Matthews si è trovato davanti ai 350 metri dall’arrivo ed ha rallentato. Poi si sono quasi tutti piantati. Teunissen è arrivato da dietro ed è andato sul burro: è partito al momento giusto ed ha vinto a sorpresa. Bene Nizzolo e Colbrelli, Ewan è rimasto intruppato. Peccato per, avrebbeper come si era comportato precedentemente, la sua squadra aveva allungato sul pavé con un pizzico di fantasia. Per lo slovacco è un’occasione persa.non è neanche detto che Teunissen ...

