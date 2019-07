La delegazione della Mongolia alle Universiadi di Napoli | “pizza buonissima | gusto

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Allaper l’Universiade2019 piace la pizza, un po’ meno il caldo. E’ questa l’impressione che emerge ascoltando il capo, Jargal. Una, quella proveniente dalla, composta da 46 persone, di cui 33 atleti chegareggiano in 17 sport. Laha una forte tradizione sportiva nel judo, nel tiro a segno e nel taekwondo. “La prima impressione arrivando qui ae’ stata molto buona. Solo il clima e’ un po’ caldo, ma per il resto la citta’ e’ bellissima” dice il capo. “Vivere poi in questo Villaggio Atleti, a bordo di una nave da crociera e’ davvero interessante, soprattutto per noidove non c’e’ il mare“. Parlandomanifestazione sportiva aggiunge: “Il livello delle ...

