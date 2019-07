La Corea del Nord ha detto che lo studente australiano liberato dopo una settimana di

Alek Sigley - lo studente australiano detenuto da una settimana in Corea del Nord - è stato liberato : Alek Sigley, il 29enne studente australiano detenuto da una settimana in Corea del Nord, è stato liberato ed è arrivato in Cina; oggi dovrebbe raggiungere Tokyo, dove vive sua moglie. Sigley, che viveva e studiava in Corea del Nord, aveva

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e Giappone. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Calcio - Universiadi 2019 : successi per Corea del Sud - Italia - Francia e Russia : Va in archivio la prima giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi di Napoli: quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Corea del Sud, Italia, Francia e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Sud-Uruguay 2-1 Riposa: Irlanda Girone B Italia-Messico 2-0 Riposa: ...

Le vendite dei Samsung Galaxy S10 superano del 12% quelle dei Galaxy S9 - dicono dalla Corea : In attesa di capire se la serie Galaxy S10 di Samsung riuscirà a riscrivere i record della società, nel frattempo c'è già un primo traguardo da festeggiare L'articolo Le vendite dei Samsung Galaxy S10 superano del 12% quelle dei Galaxy S9, dicono dalla Corea proviene da TuttoAndroid.

Usa-Corea del Nord - ultime notizie : passi avanti dopo la visita di Trump? : Usa-Corea del Nord, ultime notizie: passi avanti dopo la visita di Trump? Usa-Corea del Nord: prima storica visita di un presidente americano, a che punto siamo sul dossier relativo alla Penisola Coreana? Non troppo avanti. Se il passo di Trump nella parte Nordcoreana della Zona Demilitarizzata ha senza dubbio avuto un importante impatto simbolico, niente di più di una generica ripresa dei colloqui è stata stabilita tra i due paesi. Le ...

Il cast di Spiderman : Far from home incontra i fan nella Corea del Sud - : Fonte foto: Getty imagesIl cast di Spiderman: Far from home incontra i fan nella Corea del Sud 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Jake Gyllenhaal e tom Holland alla prima del nuovo film Marvel

Trump incontra Kim Jong-un in Corea del Nord : Il presidente statunitense Donald Trump e quello NordCoreano Kim Jong-un si sono incontrati nel paese asiatico, più specificatamente a Panmunjom. Tale incontro tra i due leader è avvenuto pochi giorni dopo la fine dell'edizione 2019 del G20, tenutosi in Giappone e precisamente ad Osaka. Entrando nei dettagli, il meeting tra Kim Jong e Trump è avvenuto nella zona demilitarizzata e rappresenta indubbiamente una nuova svolta relativa ai rapporti ...

Trump incontra Kim Jong un in Corea del Nord : "Lasciare la Corea del Sud dopo un meraviglioso incontro con il presidente Kim Jong Un, stare sul territorio della Corea del Nord. Trump su Twitter

Trump-Kim - storica stretta di mano in Corea del Nord : E' la prima volta che un presidente degli Stati Uniti cammina sul suolo nordCoreano: ''Attraversare questa linea è un...

Trump primo presidente Usa a entrare in Corea del Nord : storica stretta di mano con Kim Jong-un : Donald Trump, ha attraversato da solo il confine interCoreano al villaggio di Panmunjom, come primo presidente Usa ad averlo mai fatto. “Mi sento benissimo”, ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord. “E’ un piacere vederti di nuovo”, ha detto il tycoon. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che “non si ...

Dazi - Trump apre a Xi poi va in Corea del Sud : aspetto Kim al confine : Tregua col collega cinese Xi, per la ripresa del negoziato sui commerci, e mano tesa al leader nordCoreano Kim, invitato a sorpresa per un incontro nella zona demilitarizzata che divide il suo Paese dal Sud. Più scambi vari di cortesie con altri uomini forti, tipo il russo Putin, il turco Erdogan e il saudita Salman. Così si è chiuso il G20 di Trum...

Corea del Nord - Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata : OSAKA - Appena poco prima dell’attesissimo incontro bilaterale con Xi Jinping al vertice G20 di Osaka, Donald Trump ancora una volta è ricorso a un'arma di distrazione di massa...

La storia della famiglia angolana bloccata da sei mesi in un aeroporto Coreano : Padre, madre e 4 figli si trovano a Incheon da dicembre dopo che l'ufficio immigrazione ha respinto la loro richiesta d'asilo

Storica visita del presidente cinese Xi Jinping in Nord Corea : L'articolo Storica visita del presidente cinese Xi Jinping in Nord Corea proviene da ILFOGLIETTONE.IT.