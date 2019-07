La compagnia aerea che vuole farci volare di meno

Aegean Airlines vince lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa : Aegean è stata nominata “miglior compagnia aerea regionale d’Europa” agli Skytrax World Airline Awards B2019, i Passengers Choice Awards. La compagnia ha vinto lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa per il nono anno consecutivo, nonché per la decima volta negli ultimi 11 anni. La cerimonia di premiazione di quest’anno si è svolta durante il Paris Air Show a Le Bourget, Parigi. Edward Plaisted, CEO di ...

Air Transat è stata eletta Miglior compagnia aerea Viaggi Vacanze al Mondo per il 2° anno consecutivo : Air Transat, Compagnia Aerea canadese, è stata eletta per il secondo anno consecutivo come Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo alla cerimonia di presentazione dell’evento Skytrax World Airline Awards, tenutasi oggi al 53° Salone internazionale dell’aeronautica di Le Bouget (Parigi), in Francia. “È un grande onore ricevere ancora una volta questo riconoscimento dai nostri clienti, che apprezzano il servizio globale ...

Alitalia : da Toto a Lotito - le offerte bluff per la compagnia aerea : L’offerta sula compagnia di bandiera del patron della Lazio Claudio Lotito va ad aggiungersi a un altro pretendente fattosi avanti nei giorni scorsi: il Gruppo Toto...

La compagnia aerea Air New Zealand non vieterà più ai propri dipendenti di avere tatuaggi : La compagnia aerea neozelandese Air New Zealand ha deciso di rimuovere il divieto per i suoi dipendenti di avere tatuaggi visibili quando indossano le uniformi. A partire dal 1 settembre sia i nuovi impiegati della compagnia che quelli che già