Siamo in stato di necessità! La Alex forza il blocco e punta verso il porto di Lampedusa

(Di sabato 6 luglio 2019) La nave dei volontari di Mediterranea Saving Humans sfida il Viminale. L'organizzazione ha fatto sapere che forzerà il: "'Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, naveha dichiarato lo 'di necessità' e sta dirigendoildiunico possibilesicuro di sbarco". La nave era ferma in acque internazionali, in attesa dell'ok allo sbarco, dopo aver fatto sapere che non avrebbe portato i naufraghi a Malta, come aveva chiesto il Viminale. Troppe le ore di navigazionel'isola-. Ieri dall'imbarcazione erano stati fatti scendere 13 migranti, in condizioni di salute precarie, ed erano stati portati a terra sull'isola siciliana.