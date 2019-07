Josè Mourinho tentato dalla Cina | le foto parlano chiaro o è solo un bluff?

José Mourinho - non c’è l’Europa nel suo futuro : spunta l’ipotesi Cina : Non c’è l’Europa nel futuro di José Mourinho, perlomeno secondo il Telegraph. Il portoghese sarebbe infatti in trattative con Hui Ka Yan, patron del Guangzhou Evergrande, per allenare la squadra cinese nella prossima stagione di Super League al posto di Fabio Cannavaro. Come riporta il quotidiano, Hui Ka Jan sarebbe determinato a portare lo Special One in Cina per alzare gli standard del campionato cinese. Mourinho ...

Brasile - si guarda già al dopo Tite : per la panchina verdeoro spunta il nome di Josè Mourinho : Prima che la Coppa America inizi, in casa Brasile circola già il nome per il dopo Tite: il nuovo nome è quello di Josè Mourinho La Coppa America deve ancora iniziare e il Brasile è una delle principali candidate a vincere il torneo che si giocherà in patria, dunque davanti al proprio pubblico. In casa verdeoro però non mancano già i rumor per l’allenatore che potrebbe sostituire Tite dopo la competizione. Secondo Soccer Link infatti, ...

José Mourinho al Milan?/ Obiettivi opposti a Gazidis - idea quasi impossibile : Josè Mourinho prossimo allenatore del Milan? Tiziano Crudeli ci crede, ma l'ipotesi sembra complicata per più di un motivo.