Isole Eolie | tartaruga Caretta Caretta torna a nidificare anche a Lipari | straordinaria

Stromboli e gli tsunami innescati dalle Isole Eolie : una storia di catastrofi poco conosciuta e troppo sottovalutata : Quella di Stromboli è una storia zeppa di eventi catastrofici, purtroppo poco conosciuti ed eccessivamente sottovalutati. Il piccolo tsunami generato dall’esplosione di Mercoledì 3 Luglio, con ripercussioni sul livello del mare persino in Campania nel Cilento, è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie. Un estratto dello Speciale tsunami Italiani di MeteoWeb ci ricorda proprio storicamente di cos’è in grado di fare lo ...

Stromboli - il sindaco : “lentamente stiamo tornando alla normalità”. Gli ultimi aggiornamenti dalle Isole Eolie : Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni parla di “fase di stabilizzazione” relativamente alla situazione sull’isola di Stromboli e, in particolare della frazione di Ginostra: “Tutto sta tornando alla normalita’ e le operazioni procedono con rapidita’ e coordinazione”. Dopo il blackout che per diverse ore aveva causato disagi e preoccupazione nella frazione di Ginostra, a causa di un guasto alla linea, la ...

Stromboli - un morto e un ferito alle Isole Eolie : “esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Stromboli - violente esplosioni sul vulcano : panico alle Isole Eolie - turisti si gettano in acqua. “L’isola non si vede più” : Oggi pomeriggio, pochi minuti dopo le 17:00, il cratere dello Stromboli, alle isole Eolie, ha dato vita ad una serie di violente esplosioni. panico sull’isola: la caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei turisti per paura si sono lanciati in mare. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. Ci sono state varie esplosioni con fuoriuscita di materiale piroclastico e hanno preso fuoco sterpaglie ...

Isole Eolie - iniziano i lavori per il recupero della spiaggia di Rinella a Salina : “tornerà al suo antico splendore” : “Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, la spiaggia Rinella nell’isola di Salina, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani. E’ stata infatti aggiudicata – annuncia una nota della Regione Sicilia – per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando, la gara per il consolidamento della roccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale ...

Sciame sismico nelle Isole Eolie : numerose scosse di terremoto tra Alicudi e Filicudi [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nelle Isole Eolie, in particolare tra Alicudi e Filicudi: gli eventi tellurici nell’area hanno avuto magnitudo tra 3.1 e 1.5 e ipocentro tra 8 e 10 km. Di seguito i dati INGV in dettaglio. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-06-08 03:32:58 ML 2.1 Isole Eolie ...

Terremoto : sciame simsico alle Isole Eolie [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nelle Isole Eolie. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 21.00. L’epicentro è stato localizzato nelle acque tra Filicudi e Alicudi, mentre l’ipocentro a 7.9 Km di profondità. Dopo la scossa principale, se ne sono verificate altre: magnitudo 1.6 alle 21:10, magnitudo 2.5 alle 21:11 e magnitudo 2.2 alle 21:24. L'articolo Terremoto: sciame simsico alle Isole Eolie [MAPPE ...

Tartaruga ‘Caretta caretta’ salvata in mare alle Isole Eolie con una lenza attorcigliata (FOTO) : Una Tartaruga ‘Caretta caretta’ che aveva una cima ed una lenza da palangaro attorcigliate alla pinna natatoria anteriore destra è stata salvata al largo di Filicudi dall’equipe della biologa romana Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudi Wildlive Conservation”. Dalla targhetta indentificativa i ricercatori hanno scoperto che la Tartaruga si chiama “Crow” e che era stata ...

Maltempo e vento forte : fermi i collegamenti con le Isole Eolie : fermi i collegamenti con le Isole Eolie a causa delle forti raffiche di vento: stop ai traghetti questa mattina, mentre sono rimasti fermi i traghetti nel pomeriggio. Il vento ha causato anche danni alle coltivazioni. L'articolo Maltempo e vento forte: fermi i collegamenti con le Isole Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.