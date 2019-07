Io e mio marito programmiamo il sesso e questo ci ha cambiato la vita

Yara - vedova Guerinoni : “Bossetti? Un povero disgraziato - mio marito non ha lasciato figli in giro” : Le anticipazioni dell'intervista che Laura Poli, 80 anni, vedova di Giuseppe Guerinoni, padre naturale di Massimo Bossetti, ha concesso al settimanale Oggi. "Un giorno la verità salterà fuori. Temo che sia diversa da quella che ci hanno raccontato...”.

"Dicevano che mio marito era violento con mio figlio - che un disegno lo provava. Io non l'ho mai visto" : “Riesce a immaginare quello che ci hanno fatto?”. Non nasconde la rabbia il padre dei uno dei bambini vittime delle manipolazioni psicologiche del “sistema” applicato dal Servizio sociale integrato dell’Unione di Comuni della Val d’Enza. Il bimbo, allontanato dal padre per presunte violenze di cui sarebbe stato vittima, è tornato a casa a seguito dell’inchiesta “angeli e ...

"Aiuto - mio figlio è ferito". "Che succede?". "Niente - ho ucciso mio marito" - la telefonata choc di una donna a Palermo : “Che è successo, signora?”. “Niente, ho ucciso mio marito”. Con questo scambio di battute decisamente inquietante, Salvatrice Spataro, oggi di 46 anni, comunicò a un operatore del 118 di avere assassinato il marito, Pietro Ferrera, di 45 anni.Il delitto, al quale presero parte anche i due figli maggiori della coppia, Mario e Vittorio, di 22 e 21 anni, avvenne a Palermo, nell’abitazione di famiglia, in ...

Barbara Palombelli : "La mia famiglia è stata svantaggiata dal fatto di avere mio marito sindaco" : E' stata una delle stakanoviste della stagione televisiva appena conclusa. Tra Forum e Stasera Italia ha macinato ore e ore di dirette. L'instancabile Barbara Palombelli ha parlato così intervenendo su Rai Radio 2 nella trasmissione I lunatici. La conduttrice e giornalista ha scelto di parlare di lei, del suo lavoro, del suo ultimo libro, ma anche del suo privato e in particolar modo di suo marito Francesco Rutelli: E' stato difficile ...

Paola Perego dopo 22 anni d’amore mio marito mi fa ancora ridere : Paola Perego venerdì 28 giugno 2019, torna in tv, con la nuova edizione del programma “Non disturbare,” un programma di interviste, in seconda serata su Rai1. Ospiti della prima puntata, Elena Santarelli e Paola Barale. Poi, Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Pierluigi Diaco, Sabrina Salerno, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Marisela Federici, Guillermo Mariotto, Rita Dalla Chiesa, Serena Grandi. La conduttrice oltre alle soddisfazioni ...

Paola Perego : "mio marito Lucio Presta riesce a farmi ridere nonostante i 22 anni passati assieme" : Paola Perego, venerdì 28 giugno 2019, torna in tv, con la nuova edizione di Non disturbare, il programma di interviste, in seconda serata su Rai1. Ospiti della prima puntata, Elena Santarelli e Paola Barale. Poi, Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Pierluigi Diaco, Sabrina Salerno, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Marisela Federici, Guillermo Mariotto, Rita Dalla Chiesa, Serena Grandi.prosegui la letturaPaola Perego: "Mio marito Lucio ...

Letizia Battaglia : "mio marito non voleva lavorassi. Cercava una mogliettina che cucinava. Non mi voleva male - mi voleva per sé" : “Fin da bambina, non volevo accettare i pregiudizi. Allora l’ho pagata tanto, oggi posso fare quasi tutto quello che voglio, mi perdonano tutto, forse perché ho chiarito che non è una debolezza essere aperti, vivaci, con i capelli rosa: è una forza, la forza di decidere che la vita è sempre vivere, sperimentare”. Nel corso dei suoi 84 anni, Letizia Battaglia ha sperimentato e vissuto tanto. La prima ...

Brigitte Macron rivela : mio marito è più vecchio di me : La première dame francese si racconta in un’intervista sulla radio RTL, svelando i particolari della sua vita accanto al presidente Macron. Brigitte Macron è una donna piuttosto schiva. Non concede tante interviste e sa dosare la sua presenza sotto i riflettori pur essendo la première dame di Francia. --Nell’ultima “chiacchierata” con Marc Olivier Fogiel a radio RTL, però, ha scelto di raccontare qualcosa in più della sua vita ...

Anna Lorenza Gorla : «In Mario Draghi riconosco gli stessi valori di mio marito» : «Quarant’anni dopo, è andata come scriveva suo marito? Direi proprio di sì». In una mattinata di riflessioni e ricordi, un’unica volta le lacrime bagnano il ciglio di Anna Lorenza...

Pakistan : moglie Tarcisio Bellò - 'mio marito sta bene - tutti gli italiani salvi' : Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - "Mio marito sta bene, l'ho sentito questa mattina, e a parte una lussazione alla spalla ed una frattura ad una caviglia, sta bene. tutti gli italiani stanno bene, ma il nostro cuore è pieno di dolore per la morte dello sherpa Pakistano Imtyia". Lo ha detto All'AdnKrono

Salvini sali che mio marito non c’è! L’immagine pubblicata da Matteo Salvini è un fotomontaggio : Matteo Salvini e gli striscioni sono un binomio che genera controversie. "Salvini sali, che mio marito non c'è" recita uno striscione di cui Matteo Salvini condivide una foto sui social. Ma si tratta di un'immagine ritoccata, utilizzata dal ministro per condannare, con ironia, un messaggio nei suoi confronti apparso su un balcone, decisamente più duro di quello espresso dal fotomontaggio.

mio marito se n’è andato! Ma il figlio trova una scatola piena di vermi... all’interno il corpo del padre : Un giorno di giugno di due anni fa, il marito di Marcia Eubank l’ha lasciata. La donna sembrava una donna abbandonata. Nessuno ha fatto domande. Poi sei mesi dopo il figlio è entrato nella casa dei genitori in Ohio e per ha trovato quella scatola… Dopo un matrimonio durato circa vent’anni, l'amore tra Howard e Marcia Eubank, dello stato americano dell'Ohio, è finito improvvisamente quando l’uomo ha lasciato la sua casa in silenzio nel cuore ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Quando mio marito era in vista - Veltroni mi chiese di fare un passo indietro nel lavoro” : “Quando mio marito era in vista ho perso certe occasioni, anche su richiesta di suoi compagni di partito come Walter Veltroni che una volta mi disse molto apertamente di fare un passo indietro nella mia vita professionale”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 ricorda il periodo in cui suo marito Francesco Rutelli ricopriva incarichi ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Quando mio marito era in vista - Veltroni mi chiese di fare un passo indietro nel lavoro - ma non l’ho fatto” : “Quando mio marito era in vista ho perso certe occasioni, anche su richiesta di suoi compagni di partito come Walter Veltroni che una volta mi disse molto apertamente di fare un passo indietro nella mia vita professionale”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 ricorda il periodo in cui suo marito Francesco Rutelli ricopriva incarichi ...