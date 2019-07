Inter | Pintus è il nuovo preparatore atletico | lo annuncia il Real Madrid

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Ilhato l’arrivo di Dupont come. Prende il posto diche va ufficialmente all’.“powered by Goal”Non si tratta di calciomercato, ma è comunque un annuncio importante: Antonioè ildell’.A darne l’ufficialità è stato iltramite un comunicato nel quale hato contestualmente l’arrivo di Dupont come.Comunicado Oficial.#C.F.⚽ (@) July 6, 2019è stato voluto fortemente da Antonio Conte per la sua esperienza che negli anni lo ha portato a diventare uno dei migliori preparatori atletici a livello europeo.La sua carriera è iniziata alla Juventus con Lippi nei primi anni ’90 ed è proseguita tra Chelsea, Palermo, Monaco e infinecon i risultati che tutti ...

